TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor." dedi.
Kurum, bazı temas ve incelemeler için geldiği kentte, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AK Parti ziyaretinde partililere seslenen Kurum, Türkiye'ye karşı, Gezi Parkı ile başlayan 15 Temmuz ile devam eden ekonomik ve siyasal anlamda savaş açıldığını söyledi.
Ekonomik savaşa Türkiye'nin el birliğiyle karşı durduğunu ifade eden Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.
Türkiye'nin büyümesi ve gelişimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eylem planları hazırlandığını anımsatan Kurum, şunları söyledi:
"Bu eylem planları içinde bizim de bakanlık olarak 39 tane eylem planlarımız var. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sosyal konutlar, şehit ailelerine konutlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, altyapı, üstyapıya ilişkin pek çok yatırımlar, çevre yatırımları ki Ergene ve Çorlu'yu Tekirdağ'ı çok yakından ilgilendiren çevre yatırımları, köylerimize millet konakları projemiz var. O projelerimize geçtik yine eylem planlarımızda yer alıyor. Sanayileşme, Tekirdağ açısından önemli. Sanayileşmenin yanında tarım da önem arz ediyor. Bu öneme ilişkin de biz hazine arazilerimizi biliyorsunuz kiralama yöntemiyle vatandaşın kullanımına açtık. Hem tarım hem de hayvancılık gelişsin diye projelerimiz var."
Kurum, Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Tekirdağ'ın çok daha önemli bir konuma geleceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Çanakkale Köprüsü, Marmara'yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Bizim projelerimize 'bitmez' dediler ama en son 29 Ekim'de 3. havalimanımızı açtık. Çok büyük bir proje. Bu yatırım da tamamen özel sektörle yapıldı. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde büyük proje bölge için. İnşallah bunu da 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin ülkemizin kullanımına açacağız. Hem Balkanlara hem de Avrupa'ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek."
Bakan Kurum, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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