TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor." dedi.

Kurum, bazı temas ve incelemeler için geldiği kentte, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti ziyaretinde partililere seslenen Kurum, Türkiye'ye karşı, Gezi Parkı ile başlayan 15 Temmuz ile devam eden ekonomik ve siyasal anlamda savaş açıldığını söyledi.

Ekonomik savaşa Türkiye'nin el birliğiyle karşı durduğunu ifade eden Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin büyümesi ve gelişimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eylem planları hazırlandığını anımsatan Kurum, şunları söyledi: