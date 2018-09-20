BALIKESİR (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu krizi fırsata dönüştürenler kimler? Kimler insanları dolandırıyor? Mahallemizde, sokağımızda siz, aileniz, işçileriniz bunları biliyor. Bunlarla ilgili biz devletin tespit edip söylemediklerini bizzat tespit edeceğiz ve birbirimize söyleyeceğiz." dedi.

Atalay, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Türk-İş İl Temsilcileri ve Şube Başkanları Eğitim Semineri"nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede 1,5 aydır dövizle ilgili olarak bazı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Türk-İş olarak döviz kurlarındaki artışları bugüne kadar ağızlarına hiç almadıklarını dile getiren Ergün Atalay, şöyle konuştu:

"Bu ülkede yaşıyoruz, ne olup ne bitiyor hepsini biz de biliyoruz. Bunlarla ilgili olarak gelinen noktada Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. 1296 firmanın suçlu bulunduğunu söylüyor. Bazılarının düşük gramajlı olduğunu, bazılarının zam yaptığını söylüyor. Ama maalesef Sayın Ticaret Bakanı bunların adlarını, markalarını, bunları kimlerin yaptığını bizlere söylemiyor. Öyle devasa marketler var. Markette su yok. İki günde bir fiyat artışını etiketin üzerine koyuyorlar. Bunu devletin Ticaret Bakanlığının bilmesi gerekiyor. Bildiğini söylüyor ama kimin yaptığını söylemiyor."