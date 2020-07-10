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Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Sıklıkla işinizi bırakıp, her şeyinizi satıp ıssız, sakin ve huzurlu bir yere taşınmayı hayal ediyorsanız, bu kulübeye bayılacaksınız.

Bu kulübeyi nereye isterseniz oraya kurabilirsiniz

The Mountain Refuge adlı bu küçük kulübe Massimo Gnocchi ve Paolo Danesi tarafından tasarlandı. 25 metrekarelik bir alan kaplayan kulübe minimalist bir yaşam sürmek isteyenler için harika bir çözüm sunuyor. Ekstra modüller eklendiğinde ise genişliği 37 metrekareye ulaşabiliyor.

Kurulmak için temele ihtiyaç duymayan bu kulübe, herhangi bir beton ya da doğal zemine yerleştirilebiliyor.

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İster kırsal tepelere, ister kumsala veya ormana kurulabilen kulübe, size evde hissettiren herhangi bir yerde yaşama özgürlüğü sunuyor. Açılı kontrplak tasarımın geniş pencereleri ise, bulunulan yerdeki manzarayı her yerden görebilmeyi sağlıyor.

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İç tasarımında ise fonsksiyonellik ve stile ağırlık verilen kulübede boşa harcanan tek bir alan dahi yok. Kişisel zevklere kolayca adapte edilebilen iç mekan tasarımında ahşap, şık bir mutfak, sauna tipi bir banyo ve tavandan inen bir şömine bulunuyor.

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Alanın küçüklüğü nedeniyle açık plan olarak tasarlanmış kulübede, odaları ayıran duvarlar yok. Dünyanın her yerine makul fiyatlarla bu kulübeyi ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Massimo ve Paolo, prefabrik yapı şirketleriyle ortaklık görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

PEKİ BU KULÜBENİN FİYATI NEDİR?

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Tasarımcılar bu kulübenin fiyatının 40.00 ila 50.000 euro arasında değiştiğini söylüyor. Ancak kulübe için seçeceğiniz lokasyona bağlı olarak ısıtma ve su sisteminde ya da iç dekorasyonda yapılacak bazı değişiklikler fiyatı etkileyebilir.

Şriket henüz yeni kurulan bir girişim. Bu nedenle henüz bir kulübe siparişi alamıyor. Ancak Massimo ve Paolo ABD, Avrupa, Kanada ve Yeni Zelanda’da iş birliği yapabilecekleri prefabrik inşaat şirketleriyle birlikte kulübelerini küresel bir kitleye ulaştırmayı umut ediyor.

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