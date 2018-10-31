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Bu kurallar Kim Jong-un'un karısı için yazıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Katı kurallarıyla nam salan Kuzey Kore'nin sert yönetim şekli ülkenin first lady'si olan Ri Sol-ju için de geçerdi. Öyle ki Kim Jong-un ile görücü usulü evlilikle hayatını birleştiren Ri Sol-ju'nun Kim Jong-un'un sözünden çıkma hakkı bulunmuyor. Kocasının istediği algıyı yaratmakla sorumlu olan Ri Sol-ju, bu uğurda ailesini dahi görmeden yaşamak zorunda kalıyor.

Evlendiğinde ismini değiştiren Ri Sol-ju, Kuzey Kore hükümeti tarafından sıkı şekilde korunuyor. Kamuoyu karşısına tek başına çıkamıyor, erkek çocuk dünyaya getirme zorunluluğu şart koşuluyor. Evlenmeden önce bir müzik grubuna üye olan Ri Sol-ju, hayatını Kim Jong-un ile birleştirdikten sonra üyesi olduğu müzik grubunun CD'leri her yerden toplatıldı. First-layd'nin geçmişine dair iz bulmaksa imkansız hale getirildi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haberlerini çok sık duyuyoruz fakat karısına dair bilinenler çok az. Çünkü Kuzey Kore hükümeti, liderlerin eşleri ve çocuklarının çok göz önünde olmasını istemiyor. Kuzey Kore'de halkın uyması gerektiği katı kurallar First Lady Ri Sol-ju için de geçerli.
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GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK

GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK
Ri Sol-ju ile Kim Jong-un konserde, okulda yahut bir arkadaş ortamında tanışmadılar. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ölümcül bir hastalığa yakalandığında ikiliyi bir araya getirdi ve ölmeden önce evlenmelerini sağladı.
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Kuzey Kore'de 16 Şubat ve 15 Nisan tarihlerinde evlenmek yasak. Çünkü 16 Şubat Kim Jong-un'un dedesinin, 15 Nisan da Kim Jong-un'un babasının öldüğü tarih.
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KOCASININ İSTEDİĞİ ALGIYI YARATMAK ZORUNDA

KOCASININ İSTEDİĞİ ALGIYI YARATMAK ZORUNDA
Kim Jong-un halkının kendisini ılımlı, iyi ve yeniliklere açık olarak bilmesini istiyor. Bu yüzden genelde yanında iki kadın oluyor; karısı ve kız kardeşi. Kız kardeşi Kim Jong-un muhafazakar tarafını temsil etmek, karısı da batılı tarafını temsil etmek zorunda.
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EVLENDİĞİNDE ADINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDI

EVLENDİĞİNDE ADINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDI
Evet yanlış okumadınız, Ri Sol-ju evlendiğinde sadece soyadını değil adını da değiştirdi.
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AİLESİNİ GÖREMİYOR

AİLESİNİ GÖREMİYOR
Öğretmen bir baba ile jinekolog bir annenin kızı olan Ri Sol-ju ailesini pek göremiyor. Bu aslında bir kural değil ama kocası Kim Jong-un programı o kadar dolu ki, Ri Sol-ju da ailesini görmek için zaman bulamıyor.
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ri Sol-ju Kuzey Kore hükümetinin kendisini sıkı bir şekilde korumasına izin vermek zorunda. Bu nedenle kamuoyu karşısına tek başına pek çıkamıyor.
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Kamuoyunun önüne hamileyken tek başına çıkması ise tamamen yasak. Ri Sol-ju'nun üç çocuğu olduğu biliniyor. Hatta evlenir evlenmez çocuk doğurmaya zorlanmış. Soyun devamı için bir erkek çocuk doğurması da şart koşulmuş.
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Evlenmeden önce bir müzik grubunun üyesi olduğu bilinen Ri Sol-ju'yla ilgili tüm bilgiler evlendikten sonra yok edilmiş. İddiaya göre; üyesi olduğu müzik grubunun CD'leri her yerden toplatılmış.
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Anahtar Kelimeler:
First Lady Kuzey Kore Kim Jong Un Ri Sol Ju

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