Bu kurallar Kim Jong-un'un karısı için yazıldı!

Evlendiğinde ismini değiştiren Ri Sol-ju, Kuzey Kore hükümeti tarafından sıkı şekilde korunuyor. Kamuoyu karşısına tek başına çıkamıyor, erkek çocuk dünyaya getirme zorunluluğu şart koşuluyor. Evlenmeden önce bir müzik grubuna üye olan Ri Sol-ju, hayatını Kim Jong-un ile birleştirdikten sonra üyesi olduğu müzik grubunun CD'leri her yerden toplatıldı. First-layd'nin geçmişine dair iz bulmaksa imkansız hale getirildi.

1 / 9 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haberlerini çok sık duyuyoruz fakat karısına dair bilinenler çok az. Çünkü Kuzey Kore hükümeti, liderlerin eşleri ve çocuklarının çok göz önünde olmasını istemiyor. Kuzey Kore'de halkın uyması gerektiği katı kurallar First Lady Ri Sol-ju için de geçerli.

2 / 9 GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK Ri Sol-ju ile Kim Jong-un konserde, okulda yahut bir arkadaş ortamında tanışmadılar. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ölümcül bir hastalığa yakalandığında ikiliyi bir araya getirdi ve ölmeden önce evlenmelerini sağladı.

3 / 9 Kuzey Kore'de 16 Şubat ve 15 Nisan tarihlerinde evlenmek yasak. Çünkü 16 Şubat Kim Jong-un'un dedesinin, 15 Nisan da Kim Jong-un'un babasının öldüğü tarih.

4 / 9 KOCASININ İSTEDİĞİ ALGIYI YARATMAK ZORUNDA Kim Jong-un halkının kendisini ılımlı, iyi ve yeniliklere açık olarak bilmesini istiyor. Bu yüzden genelde yanında iki kadın oluyor; karısı ve kız kardeşi. Kız kardeşi Kim Jong-un muhafazakar tarafını temsil etmek, karısı da batılı tarafını temsil etmek zorunda.

5 / 9 EVLENDİĞİNDE ADINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDI Evet yanlış okumadınız, Ri Sol-ju evlendiğinde sadece soyadını değil adını da değiştirdi.

6 / 9 AİLESİNİ GÖREMİYOR Öğretmen bir baba ile jinekolog bir annenin kızı olan Ri Sol-ju ailesini pek göremiyor. Bu aslında bir kural değil ama kocası Kim Jong-un programı o kadar dolu ki, Ri Sol-ju da ailesini görmek için zaman bulamıyor.

7 / 9 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Ri Sol-ju Kuzey Kore hükümetinin kendisini sıkı bir şekilde korumasına izin vermek zorunda. Bu nedenle kamuoyu karşısına tek başına pek çıkamıyor.

8 / 9 Kamuoyunun önüne hamileyken tek başına çıkması ise tamamen yasak. Ri Sol-ju'nun üç çocuğu olduğu biliniyor. Hatta evlenir evlenmez çocuk doğurmaya zorlanmış. Soyun devamı için bir erkek çocuk doğurması da şart koşulmuş.