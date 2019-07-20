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Bu kurbanlık otomobil fiyatına satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “Paşa” adı verilen bin 400 kiloluk dana Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “Paşa” adı verilen bin 400 kiloluk dana Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyor. 30 bin TL’ye ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarılan Paşa isimli danaya ilgi oldukça yoğun.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde yaşayan Endüstri Mühendisi Musa Gültekin, 5 hayvanla kurduğu çiftlikte yaklaşık 2 yılda 70 hayvana ulaştı. Çiftlikte beslediği ve Paşa ismini verdiği dana ise 28 ayda rekor kiloya ulaştı. Paşa’nın annesini satın aldıklarını ve kendi çiftliklerinde doğum yaptığını anlatan Gültekin, 28 ayda yaklaşık bin 400 kiloya ulaştığını dile getirdi. Paşa’yı diğer hayvanlar gibi beslediklerini, besi alması için ekstra bir şey yedirmediklerini belirten Gültekin, onu görenlerin şok şaşırdıklarını söyledi.
Gültekin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvancılık bizim eskilerden beri yaptığımız sektördü. Ancak bu şekilde profesyonel olarak yapmıyorduk. Üniversiteyi bitirdikten sonra mesleğim gereği işi biraz daha profesyonelliğe dökmeye karar verdik. Ülkemizdeki açığa baktık ve hayvancılığın sıkıntılı olduğunu gördük. Ülkemizdeki üretimin artması için hayvancılığa başladım. 5 hayvanla başladık ve şu anda 65-70 hayvanımız var. Biz Paşa’nın annesini satın aldık ve doğumu kendi çiftliğimizde yaptı. Paşa’nın çok ufaklığını biliriz. Şu anda 28 aylık. Normal hayvanlara baktığımız gibi bakıyoruz. Cinsinden dolayı kilo alma özelliği daha fazla. Normal hayvanlarımız ne yiyorsa Paşa’ya da aynısını verdik. Sadece Paşa’ya biraz daha fazla vermiş olabiliriz. Gen yapısı bu şekilde olduğu için ek besine ihtiyaç duymuyor. Bin 400 kiloya yakın, inşallah alıcılarını bekliyoruz” dedi.
Paşa için 30 bin TL istediklerini ve insanların gelip baktıklarını belirten Gültekin, görenlerin çoğunun hayretler içerisinde kaldıklarını dile getirdi.
7 arkadaşı ile birlikte aldığı kefaletle Paşa’yı görüp satın almak isteyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndan emekli İsmet Koç ise büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Paşa’nın diğer kurbanlıklara oranla çok büyük olduğunu belirten Koç, kendisini yetiştiren Musa Gültekin’i tebrik etti. Paşa için 25 bin TL fiyat öneren Koç, Gültekin ile anlaşma sağlayamazken arkadaşları ile görüşüp tekrar Paşa için pazarlık yapacağını belirtti.

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