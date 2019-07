Bu kursa her meslekten talep var

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, arıcılık bölümünde usta öğretici Zeynep Yıldız Mavi, 15 yılda, yaklaşık 10 bin kursiyere arıcılık eğitimi verdiklerini belirterek, memur, esnaf ve avukatların da içerisinde olduğu her meslekten insanların arıcılığa yöneldiğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde 15 kursiyere, Uzunkuyu Mahallesi'nde 2 bin rakımda bulunan kursiyer Ayşe Gül'e ait arıcılık işletmesinde uygulama eğitimi verildi. Usta Öğretici Zeynep Yıldız Mavi, ilçede arıcılık kursuna ilginin her geçen gün arttığını belirtti. 15 yılda yaklaşık 10 bin kursiyere eğitim ve arıcılık sertifikası verdiklerini kaydeden Mavi, "Bölgemiz arıcılık konusunda çok verimli bir bölgedir. Erdemli'nin Toros dağlarındaki yüksek rakımlı bölgelerde hiçbir gübre veya katkı maddesi verilmeden bal üretimi yapılabiliyor. Türkiye'nin en değerli ballarının üretildiği Erdemli'de vatandaşlarımız, ek gelir olarak arıcılık yapmaya başlıyorlar. Çiftçilikten bir şey elde edemeyenler, kazanç kapısı olarak arıcılığa yöneliyorlar. Kursiyerlerimize sertifika verdik. Birçok kursiyerimiz artık kendi işletmelerinde bal üretimi yapmaya başladı. Kursiyerlerimiz arasında çiftçi, avukat, memur, esnaf, iş adamı ve ev hanımları da var. Her kesimden ilgi gören arıcılık kursuna herkesin katılmasını tavsiye ediyoruz" dedi. ÇİFTÇİLİKTEN ARICILIĞA DÖNDÜ Yıllardır domates yetiştiren kursiyer Ayşe Gül (26) ise, "Yılardır çiftçilikle uğraşıyoruz. Serada domates yetiştiriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçilikten elde ettiğimiz gelirle karnımızı zor doyuruyoruz. Ben ve eşim de artık ekonomik kazancı iyi olan bir iş yapmaya karar vererek, bölgemizde büyük potansiyeli olan arıcılığa yöneldik. Arıcılık kursuna katıldık. Hibe desteği ile 30 arı kovanı aldık. Şimdi arıcılıkla uğraşıyoruz. Arıcılık, insana huzur veriyor. Doğayla baş başa kalıyorsun, temiz hava ve iyi geliri olan bir uğraş" diye konuştu. ADLİYEDEN ARICILIĞA Kursa katılanlardan Avukat Erol Bediz de, adliyedeki yoğun iş temposundan kaynaklı stres ve yorgunluğu arılarla uğraşarak atmak istediğini kaydederek, şunları söyledi: "Torosların zirvesinde 2 bin rakımlı bir yerde arıcılık eğitimi alıyoruz. Çok güzel bir meslek. Doğayla iç içe, güzel ve bol oksijenli bir uğraş olarak bizlere keyif veriyor. Arıların sesi dahi bizler için büyük bir mutluluk."