Bu kuyruğun başı var, sonu yok

Edirne’de bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Bando ve Ciğer Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. 3 ton ücretsiz tava ciğerinin dağıtıldığı festivalde zaman zaman izdiham yaşanırken, acı biber yeme yarışmasının birincisine kilosunca ayçiçeği yağı hediye edildi.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Bando ve Ciğer Festivali’nin üçüncü ve son günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Edirneli tava ciğer ustalarının hafta boyunca hazırladığı 3 ton tava ciğer, pişirilerek binlerce vatandaşa ikram edildi. Tava ciğer için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zor onlar yaşadı.

Dünyanın en tatlı acısı ‘karaağaç biberi’

Ünü ülke sınırlarını aşan tava ciğerin sofralardaki lezzet ikizi ve olmazsa olmazı olan ‘karaağaç biberi’ için bu yılda, festival kapsamında acı biber yarışması gerçekleştirildi. Tava ciğer ustalarının ‘dünyanın en tatlı acısı’ olarak nitelendirdikleri karaağaç biberi yeme yarışmasına katılan, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan birinciye ise sponsor firma tarafından vücut ağırlığınca 80 kilogram ayçiçek yağı hediye edildi.