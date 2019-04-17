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Bu liseden mezun olanlar çalışmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

BURSA'da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, 'Suriyeli Öğrenciler ve Risk Altındaki Mahallelerde Oturan Öğrencileri Mesleki Eğitime Kazandırma’ projesi kapsamında Alman Kalkınma Ajansı'nca yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde yeni ekipman gönderildi. Lise Müdürü Erkan Altun, "Bu proje sayesinde okulumuzda eğitim öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve teknolojik donanıma sahip olduk" dedi.

Bu liseden mezun olanlar çalışmaya hazır

Semih ŞAHİN- Mummer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, 'Suriyeli Öğrenciler ve Risk Altındaki Mahallelerde Oturan Öğrencileri Mesleki Eğitime Kazandırma’ projesi kapsamında Alman Kalkınma Ajansı'nca yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde yeni ekipman gönderildi. Lise Müdürü Erkan Altun, "Bu proje sayesinde okulumuzda eğitim öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve teknolojik donanıma sahip olduk" dedi. Altun, "İhtiyaç duyulan her türlü teknik ve teknolojik donanıma sahip olduk. Bursa gibi bir sanayi şehrinde sektörün ihtiyaç duyduğu aranan nitelikteki elemanları yetiştirme konusunda iddialıyız" dedi.
Bursa'da, 2011 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri donanımlı olarak sektöre kazandırmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ekipman talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Alman Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu protokol çerçevesinde, ajans tarafından hazırlanan ‘Suriyeli Öğrenciler ve Risk Altındaki Mahallelerde Oturan Öğrencileri Mesleki Eğitime Kazandırma’ projesi ile birlikte Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 1,5 milyon lira değerinde ekipman desteği sağladı. Öğrencilerin tecrübe kazanabilmesi için gerekli olan kaynak simülatörü, kaynak makinesi, CNC makinesi gibi ekipmanlar okula hibe edildi. Yeni ekipmanlar sayesinde öğrencilerin sektöre hazır olarak okuldan mezun olduğunu söyleyen Lise Müdürü Erkan Altun, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Ajansı ortaklığıyla okulumuzda bir proje uygulandı. Okulumuz 2011 yılında açıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak tasarlandı. Bu tarz okulların tam olarak ekipmanlarının sağlanması uzun zaman alabiliyor. Bu proje sayesinde okulumuzda eğitim öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve teknolojik donanıma sahip olduk. Bursa gibi bir sanayi şehrinde sektörün ihtiyaç duyduğu aranan nitelikteki elemanları yetiştirme konusunda iddialıyız" dedi.
‘ÖĞRENCİLERİMİZ BİLGİ VE BECERİYİ OKULUMUZDA KAZANIYOR’
Projeyinin ‘Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların sektöre kazandırılması’ misyonuyla hayata geçtiğini belirten Altun, "Okulumuzda 3 bölüm mevcut. Elektrik elektronik teknolojisi alanı, motor teknolojisi alanı ve metal teknolojisi alanı. Proje ile bu bölümlere yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin liralık ekipman sağlandı. Öğrencilerimiz artık sektörün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve beceriyi okulda kazanıyor, üretime katkı olarak sunabiliyorlar" dedi.
'OKULUMUZA, TÜRKİYE’DE BİRÇOK OKULDA OLMAYAN MAKİNELER GELDİ’
Proje kapsamından okula çok ciddi bir yatırım yapıldığını belirten metal teknolojisi öğretmeni ve aynı zaman bölümün alan şefi olan Yavuz Çat, "Bu proje kapsamında okulumuzun teknik ve donanım tespitini yaparak bakanlığa bildirdik. Bakanlık, eksik olan cihazları ihale yoluyla okulumuza aldı. Şu an elimize, Türkiye'deki bir çok okulda olmayan makineler geldi. Bir kaynak simülatörümüz var. Öğrenciler kaynak uygulamasını sanal ortamda yaparak, iş güvenliği riski olmadan, kaynak dumanı olmadan, malzeme maliyeti olmadan eğitim alıyorlar" dedi.
ÖĞRENCİLER BU MAKİNELER SAYESİNDE SEKTÖRE HAZIR HALE GELİYOR
Makine kurulumlarının yapıldığını ve aktif olarak çalıştığını belirten Çat, "CNC Abkant Pres, kenet bükme makinesi, gaz altı kaynak makineleri, argon kaynak makineleri, sac kesme ve bükme makineleri, metal işleme makineleri geldi. Bunlar şu an kuruldu, aktif olarak kullanıyoruz. Öğrencilerle şu an birebir uygulamasını yapıyoruz, bu sayede sanayide ikinci bir akreditasyona gerek kalmadan ara eleman olarak yetişebiliyorlar" dedi.

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Bu liseden mezun olanlar çalışmaya hazırBu liseden mezun olanlar çalışmaya hazırBu liseden mezun olanlar çalışmaya hazırBu liseden mezun olanlar çalışmaya hazır

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