Bu lokal sadece kadınlara özel

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, belediye tarafından 2 yıl önce açılan 'Haymeana' adlı kadın lokalinde; spor, kültür, sağlık ve kişisel bakım hizmetleri için günde yaklaşık 250 kadın ağırlanıyor. Spor salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin, kafe ve aletli jimnastik salonu bulunan lokalin idarecisi Şeyda Çelik, "Bütün hanımlara lokalimizde spor, kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına hem de arkadaş edinmeleri adına güzel ortam sağladık" dedi.

Kütahya Belediyesi'nce Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, yaklaşık 2 yıl önce sadece kadınların girebildiği ve birbiriyle sosyalleşip, kurslara katılabildiği 'Haymeana' adıyla kadınlar lokali açıldı. Kısa sürede Kütahyalıların ilgisini çeken lokale, günde yaklaşık 250 kadın gelmeye başladı. Çocuklarını okula gönderen kadınlar, sabah erken saatlerden itibaren lokale gelerek, sabah sporunu yapıp, açılan çeşitli kurslarda eğitim alıyor.

Lokalin idarecisi Şeyda Çelik, kadınların beraber çok iyi vakit geçirdiğini belirtip, şöyle konuştu:

"18 yaş üstü bütün hanımlara, lokalimizde spor ve kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına hem de arkadaş edinmeleri adına güzel ortam sağladık. Tesisimizde spor salonları, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin ve kafeterya, aletli jimnastik salonu, çocuklara yönelik jimnastik salonumuz var. Üst katımızda halk eğitim merkezinden gelen hocalarımız ile giyim, ahşap boyama, çini, iğne oyası ve seramik kursumuz var. Bu kurslar tamamen ücretsiz. Kütahyalı hanımlarımızı orada ücretsiz bir şekilde ağırlayarak burada kurslardan faydalanıyorlar. Sadece spor faaliyetlerinden faydalanmak istiyorlar ise üyelik yapmaları gerekiyor. Plates, zumba, aletli seanslarında seçebiliyorlar. Geldikleri zaman çocuklarımız için kreşimiz var. Görevli arkadaşların kontrolü altında spora gelen annelerime engel olmamaları için bakılıyor. Burada spor yaparken diyet yapma olanağınızda var. Bünyemizde diyetisyenimiz var. Onun gözetiminde burada spor yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Günlük en az 250 kadınımız buradan hizmet alıyor. Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için temizlik ve hijyenden ödün vermiyoruz."

'KATILIM ÇOK FAZLA'

Lokale gelen kadınlardan Yurda Nur Par ise keyifli zaman geçirdiğini dile getirerek, "Birçok ilde bu yok ve katılım da çok fazla. Faydalı bir yer olarak görüyorum. Çalışan bir insana her türlü kolaylığı sağlıyor. Saatleri bize göre esnetebiliyorlar. Programları çok düzgün, hafta sonu dahil açıklar" dedi.

Kadınların böyle tesislere ihtiyacı olduğunu belirten İncil Ay Şen de "Açılması çok güzel oldu, çok seviyoruz. İlk geldiğim zamanlar plates, zumba, hamam, havuz, sauna gibi her şeyden yararlanıyordum. Ama artık bebek beklediğimiz için biraz daha hafif spor yapıyorum. Keşke hamileler daha çok talepte bulunsa da hamilelik platesi olsa. Hocalarımız hazır ama talep olmadığı için ben kendi çapımda hareketler yapıyorum" diye konuştu.

BAŞKAN SARAÇOĞLU: YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTIK

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise lokale Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın adını verdiklerini dile getirerek, "Lokalde yüzme havuzu, saunası, Türk hamamı, güzellik salonu, toplantı salonu, kurs alanları, çocuk kreşi ve şimdi de diyetisyenimiz orada hizmet veriyor. Hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisi ile istek talebiyle karşılaştık. Günde 250 kadar hanım kardeşimiz oradan yararlanıyor" dedi.