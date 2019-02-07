Bu lokantada öğrenciler para ödemiyor

Ordu’da lokanta işleten esnaf, kendi imkanları ve çevredeki hayırseverlerin yardımıyla, her ayın ilk haftasında öğrencilerin karnını ücretsiz doyuruyor.

Ordulu esnaf Hakan Şahin, hem kuzeni hem de iş ortağı İnci Aktaş ile birlikte yaklaşık 13 yıldır lokanta işletiyor. Bucak Mahallesi İbn-i Sina Caddesi üzerinde işletmesi bulunan Şahin ve Aktaş, yaklaşık 3 ay önce yakınını kaybeden bir vatandaşın işletmesinden öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmasından esinlendi. Kendi imkanları doğrultusunda, çevredekilerin de desteği ile her ayın ilk haftasında öğrencilere ücretsiz bir şekilde yemek ikram ediyor.

Ders zili çalmasıyla birlikte öğrenciler, işletmenin önüne akın ediyor

Yaklaşık 250-300 kişilik ikramın yapılacağı gün, öğle tatilinden saatler öncesinde yoğun bir şekilde hazırlıkların başladığı lokantanın kapısı, okul zilinin çalması ile birlikte öğrencilerle doluyor. Kır pidesi ile ekmek için dönerin ayranla birlikte ikram edilmesiyle birlikte öğrencilerin de yüzleri gülüyor. Ücretsiz bir şekilde karınlarını doyuran öğrenciler, uygulamadan bir hayli memnun olduklarını belirtiyor.