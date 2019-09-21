Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (2)

70 KİŞİ İZLEDİ

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, Bilecikspor ile 1299 Bilecik futbol takımları arasında oynanacak 1’inci Amatör Ligi karşılaşmasında tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve önünde tel örgü olmadığı için maçı sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesine karar verdi. Bu karar iki takım taraftarları ‘damsız maça giriş yok’ diyerek tepki gösterirken karşılaşmayı 70 kadar taraftar izledi.

‘BEKARLAR MAÇ İZLEMEYEZ Mİ?’

Bilecikspor taraftarlarından 22 yaşındaki Ersel Başkaya, bekarın maça alınmamasına tepki gösterdi. Kararı doğru bulmadığnı söyleyen Başkaya, “Bu maç için uzun süredir hazırlanıyorduk. Bilecik’in kendi takımıyla maç yapıyoruz. Başka takım olsa demek ki evden çıkamayacağız. Maça gitmek istedik ama evli olmadığımız 12 yaşından büyük olduğumuz için gidemiyoruz. Güvenlik önlemi nedeniyle yasaklandığı söylendi ama polis isterse güvenlik tedbiri alabilir” dedi.

Maça eşi ve oğluyla birlikte gelen Samet Özlü ise 25 arkadaşının stada giremediğini belirterek, “Alınan karara göre bekar olan erkekler maça giremiyorlar. Biz de maça girmek için çocuğumuz ve eşimizle geldik. İnşallah bizim bu şekilde alırlar. Şu anda amatör takımda yeni başlayan bir ligde Bilecik’te buna hiç gerek yok. İki takım da Bilecik’in kent merkezinin takımları. Taraftarlar olarak hepimiz kardeşiz, maçı da beraber izliyoruz” diye konuştu.

‘BU MAÇA DAMSIZ GİRİŞ YOK’

Bilecikspor taraftarlarından Melih Karaçam da karşılaşmaya eşi Buket Karaçam ile birlikte geldi. Maça ‘damsız’ almadıklarını söyleyerek bu karara tepki gösteren Melih Karaçam, “Evet, bu maçta damsız girilmez uygulaması var. Çok ilginç bir durum. Yedi senedir orada bir stat var hiçbir şey yapılmıyor. Biz bu çileleri her sene çekiyoruz. Şimdi buraya taşınmaya başladık. Bakalım seneye ne olacak? Neyse eşimizle birlikte bir aktivite oldu” dedi. Buket Karaçam da eşine destek çıkarak, “Bilecikspor’a gönül vermiş bir kadın olarak kocamla birlikte maça geldik. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Aslında bu ceza iyi de oldu, bahaneyle ben de maça geldim. Ama zaten sevdiğim bir şey” ifadelerini kullandı.

KULÜP BAŞKANI AVCI: DAMSIZ GİRİLMEZ MODU VAR

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı da kararın emniyet tarafından alındığını belirterek şunları söyledi:

“Biz şu an 2019 yılındayız, aslında bunun temeli nedir? Sebebi stat olmaması. Biz burada incelemeler yaparken, statta tel örgülerin olmaması nedeniyle güvenliği tehlikeye sokacağını söylediler. Biz sportif tarafından düşünüyor, emniyetimiz güvenlik yönünden düşünüyor. Onlar bu işi bilen merci olduğu için biz farklı düşünebiliriz. Bilecik halkı hiçbir zaman böyle bir taşkınlığa sebep vermez. İki kardeş takım oynuyor, biz böyle bir bakış açısındayken idarecilerin de biraz bu konuda toleranslı davranmalarını bekliyoruz. Görüyorsunuz tribünler bom boş, burası daha cıvıl cıvıl olabilirdi. Görüyorsunuz damsız girilmez modu var. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım bile bu aşamada kabul edilmiyor.”

POLİS KONTROL NOKTASI KURDU

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maçın oynanacağı Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik saha girişinde uygulama ve arama noktası kurdu. Maça gelen bekar erkekler ve 12 yaşından büyükler alınmazken, eşiyle gelen taraftarlar aranarak içeri alındı. Uygulama nedeniyle 2 bin 414 kişilik iki tribünde maçı sadece 70 kadar taraftar izledi. Bilecikspor ve 1299 Bilecik spor kulüplerinin maçında iki takımında beyaz forma ile sahaya çıkması nedeniyle Bilecikspor’a antrenmanlarda kullanılan yeşil renkli yelekler verildi.