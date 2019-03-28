"Bu mafya ağzıdır"

"Dava dosyalarını inceledim. Senedin sahte olduğu ispat edilmiş. Bundan dolayı da mahkemede 500 bin lira caza yemiş. Yargıtay'da onaylanmış. O davada dolandırıcılık, sahtekarlık, yüz kızartıcı onlarca suç var. Avrupa'da ya da bir başka yerde böyle kirli işe giren adam bırakın Ankara'ya aday olmayı insan içine çıkamaz. Kirli iş var, pis iş var. Karşı tarafta pancar işçisi var, gariban insanlar var. Fakat burada bir mağduriyet edebiyatı ile bizi kandırmaya çalışıyor. Nasıl mağdursun? Mahkeme kayıtlarına baktım. Adama 1,5 sene boyunca tehdit mesajı atmışsın. Bu ağız mağdur ağzı mı? Hayır, şantajcı mağrur ağzıdır. Bu ağız mafya ağzıdır."

Rakiplerinin kendisini Ankaralı olmamakla suçladığını aktaran Özhaseki, "Geriye dönük baktım. Ankara Büyükşehir Belediyesinde son 70 yıl içerisinde belediye başkanlığı yapanların doğum yerine baktım. Kimisi Aksaraylı, kimisi Urfalı, kimisi Sivaslı, kimisi Rizeli. Bunu bana söyleyen Kılıçdaroğlu'ydu. Sen nerelisin kardeşim. Tuncelili. Sana bir şey diyen oldu mu? İzmir'den milletvekilisin. Sana İzmir'den bir semt sorsam bilmezsin. İstanbul'dan belediye başkanı adayı yaptılar seni." diye konuştu.