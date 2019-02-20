Bu mağazanın kapıları herkese açık!

Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, Kadıköy’ün birçok noktasına yerleştirilen giysi, ayakkabı, tekstil kumbaralarından gelen ve bağışçıların verdiği ürünleri elden geçiriyor, kullanılamayacak durumda olanları ayrıştırıyor, temiz olmayan giysi ve tekstil ürünlerini de kuru temizlemeye gönderiyor. Yapılan ayrıştırma ve temizleme işlemlerinin ardından ürünler raf ve beden sistemine göre düzenleniyor. Mağazada kadın, erkek ve çocuk giysileri, ayakkabı, çanta, oyuncak ve tekstil ürünleri bulunuyor. Tekstil ürünleri içerisinde ise perdeden havluya, yorgandan battaniyeye, yastıktan nevresim takımına kadar ürünler yer alıyor. Mağazaya sıfır giysi, ayakkabı, kırtasiye ve kitap bağışları da yapılıyor. Yapılan bağışlar ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması şartıyla kabul ediliyorken giysi bağışlarında kullanılmış çorap ve iç çamaşırı gibi ürünler kabul edilmiyor. Ayda bir kez Salı ve Çarşamba günleri kıyafet dağıtım günleriyle evsiz ve hane bazında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor. 2010 yılında faaliyetlerini genişleten Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop 2. El Giyim Mağazasında, ayda yaklaşık bin 500 kişiye arasında kıyafet desteği sağlandı. 2018 yılında ise yüz bin kişiye yardım ulaştırıldı.

"BİZ KULLANAMIYORSAK BAŞKALARI KULLANSIN" Merkeze kıyafet desteğinde bulunan Akademik Personel Meltem İrteş Gülşen, Açık Gardırobun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için iyi bir araç olduğunu söyledi. Bu fırsatı değerlendirerek kendisine en yakın olan bu kuruma yardım ettiğini belirten Gülşen, “Kadıköy Belediyesinin sayesinde biz bu imkândan yararlanabiliyoruz. Elimizde olan fazla ve kendimizin kullanmadığı, temiz olan, yıpranmamış olan kıyafetleri getirip burada paylaştığımız takdirde belediye bizim paylaşmamız gereken şeyi onlar sağlıyorlar. Biz de bu imkândan yararlanıyoruz. Çöpe atmak yerine en yakın merkezlere belediyeleri bu şekilde kıyafet toplayan yerlere getirilmesi en faydalı şey. Hiç olmuyorsa biz kullanamıyorsak başkaları kullansın. Başkalarına da yardımcı olalım. Bu da bir sevap” diye konuştu.

"ÇOK FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ İNSAN VAR" Herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmasını gerektiğini kaydeden Kamu Personeli Tuğgen Erol ise, şunları söyledi: "Tüm çalışan kesimin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çünkü çok fazla ihtiyaç sahipleri mevcut. Özellikle çocuk kıyafetleri çok pahalı, biliyorsunuz günümüzde bunların da geri dönüşümünün sağlanması çok önemli. Ben de elimden geldiğince, elimdeki kıyafetlerimi kullanmadığım bir takım oyuncakları, bu tip yerlere, merkezlere vermeye gayret ediyorum. Sosyal yardımlaşma sadece kişisel olmuyor. Kıyafetlerin ulaştığını bildiğiniz zaman bununla alakalı bir dönüş sağlandığında tabi ki inanılmaz derecede mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü çok fazla ihtiyaç sahibi insanlar var. Özellikle ihtiyaç sahibi çocuklar var. Bizim açımızdan özellikle bu kişilere ulaşması çok keyif verici."

"2018 YILINDA 100 BİN KİŞİYE YARDIM EDİLDİ" Proje ile ilgili bilgi veren Açık Gardırop 2. El Giyim Mağazası Birim Sorumlusu Gülay Korkmaz, şöyle konuştu: "Ayda bir kez olmak üzere Salı ve Çarşamba günleri dağıtım günlerimiz bulunmakta. Salı günleri ihtiyaç sahibi evsiz sokakta kalan yurttaşlarımızın yararlandığı gündür. Çarşamba günleri de hane bazında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuluyor. Sosyal servis birimimiz hane bazında çalışmalar yaparak ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Bize yönlendirdiği kişilere de biz buradaki giysileri ve eşyaları temin ediyoruz. Ayda bin ile bin 200 arası ihtiyaç sahibi yurttaşın giysilerini aldığı bir birimiz. Aynı zamanda sokakta yaşamak zorunda kalan 250 ile 300 arasındaki yurttaşa da yardımda bulunabiliyoruz. 2018 yılında ise 100 bin yurttaşa kıyafet yardımında bulunuldu."

AÇIK GARDIROP 2. EL GİYİM MAĞAZASI 2010 yılına kadar Kadın Dayanışma ve Danışma merkezlerinden ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Kadıköy Belediyesi, 2010 yılında Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi'nin (ESDEM) açılmasıyla faaliyetlerini genişletti. ESDEM’in alt katında oluşturulan “Açık Gardırop” merkezinde ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırmaya başladı.