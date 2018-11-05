HABER

Bu mahalle geçimini biberden sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nin sakinleri geçimini yöresel ürün olarak ünlenen Cırgalan biberinden sağlıyor.

Bu mahalle geçimini biberden sağlıyor

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nin sakinleri geçimini yöresel ürün olarak ünlenen Cırgalan biberinden sağlıyor. 800 haneli mahallede 600 hane, gerek toz gerekse pul olmak üzere 2 çeşit biber üretiyor. Kilosu 40 liradan satılan Cırgalan biberinin sindirimi kolaylaştırdığı, kan dolaşımına olumlu etki yaptığı ve vücuda direnç kazandırdığı belirtildi.
Kayseri'nin yöresel ürünleri arasında önemli bir yer tutan Cırgalan biberinin tanıtımı için 8 yıldır tanıtım etkinliği düzenlediklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, laboratuvar incelemelerine göre, biberin yapısında A, C, B1 ve B3 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir bileşenleri bulunduğunu söyledi. Çolakbayrakdar, ''Cırgalan biberini ne acı ne tatlı şekilde tarif edebiliriz. Yapılan tıbbı değerlendirmeler sonucu; sindirimi kolaylaştırması, kan dolaşımına olumlu etki yapması, mikrop kırıcı özelliği ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli tutması gibi birçok özelliğiyle şifa deposudur. Yıllar yılıdır bilinen bu özellikleri nedeniyle Cırgalan biberini her yıl geleneksel olarak tanıtan etkinlik düzenliyoruz'' dedi.
MAHALLENİN GEÇİMİ BİBERDEN
Cırgalan Mahallesi Muhtarı İbrahim Kuvvet de, mahallelerinin eskiden köy olduğunu, yıllardır geçimlerini biberden sağladıklarını dile getirdi. Muhtar İbrahim Kuvvet, ''Mahallemizdeki 800 haneden 600'ü biberle uğraşır. Tarla ve bahçelerimize, bostanlarımıza mart ayı sonunda, nisan ayı başında ekim yaparız. Toprak çeşidine göre verim değişir. Ancak, dekar başı ortalama 100-150 kilo arasında ürün alınır. İşçi ve sulama maliyetleri hesaplanarak satış fiyatlarını tespit ederiz. Biberimizin özelliklerine gelince; rengi bayrak kırmızısıdır, boyu 5-7 santim civarında olur, biberin dibi 4 burunludur'' diye konuştu.
YURT DIŞINA DA GİDİYOR
Muhtar Kuvvet, mahallede yılda ortalama 20 ton biber üretiminin gerçekleştirildiğini, kilosunun 40 liradan satıldığını söyledi. Kuvvet, ''Biberimizin ünü ülke sınırlarını aştı. Gurbetçilerimiz tarafından yurt dışına kilo kilo götürülüyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ile Avustralya'daki gurbetçilerimiz bunu evlerine ve oradaki komşularına hediye olarak alıyor'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu mahalle geçimini biberden sağlıyorBu mahalle geçimini biberden sağlıyorBu mahalle geçimini biberden sağlıyorBu mahalle geçimini biberden sağlıyor

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
İstanbul Havalimanı'nda yolcuların pasaportta bekleme süreleri kısalacakİstanbul Havalimanı'nda yolcuların pasaportta bekleme süreleri kısalacak
350 kiloluk domuz avladılar350 kiloluk domuz avladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...

FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...

Okulda 'dini ant' iddiasına soruşturma başlatıldı!

Okulda 'dini ant' iddiasına soruşturma başlatıldı!

Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.