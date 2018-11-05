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Bu mahalle geçimini biberden sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nin sakinleri geçimini yöresel ürün olarak ünlenen Cırgalan biberinden sağlıyor.

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nin sakinleri geçimini yöresel ürün olarak ünlenen Cırgalan biberinden sağlıyor. 800 haneli mahallede 600 hane, gerek toz gerekse pul olmak üzere 2 çeşit biber üretiyor. Kilosu 40 liradan satılan Cırgalan biberinin sindirimi kolaylaştırdığı, kan dolaşımına olumlu etki yaptığı ve vücuda direnç kazandırdığı belirtildi.

Kayseri'nin yöresel ürünleri arasında önemli bir yer tutan Cırgalan biberinin tanıtımı için 8 yıldır tanıtım etkinliği düzenlediklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, laboratuvar incelemelerine göre, biberin yapısında A, C, B1 ve B3 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir bileşenleri bulunduğunu söyledi. Çolakbayrakdar, ''Cırgalan biberini ne acı ne tatlı şekilde tarif edebiliriz. Yapılan tıbbı değerlendirmeler sonucu; sindirimi kolaylaştırması, kan dolaşımına olumlu etki yapması, mikrop kırıcı özelliği ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli tutması gibi birçok özelliğiyle şifa deposudur. Yıllar yılıdır bilinen bu özellikleri nedeniyle Cırgalan biberini her yıl geleneksel olarak tanıtan etkinlik düzenliyoruz'' dedi.

MAHALLENİN GEÇİMİ BİBERDEN

Cırgalan Mahallesi Muhtarı İbrahim Kuvvet de, mahallelerinin eskiden köy olduğunu, yıllardır geçimlerini biberden sağladıklarını dile getirdi. Muhtar İbrahim Kuvvet, ''Mahallemizdeki 800 haneden 600'ü biberle uğraşır. Tarla ve bahçelerimize, bostanlarımıza mart ayı sonunda, nisan ayı başında ekim yaparız. Toprak çeşidine göre verim değişir. Ancak, dekar başı ortalama 100-150 kilo arasında ürün alınır. İşçi ve sulama maliyetleri hesaplanarak satış fiyatlarını tespit ederiz. Biberimizin özelliklerine gelince; rengi bayrak kırmızısıdır, boyu 5-7 santim civarında olur, biberin dibi 4 burunludur'' diye konuştu.

YURT DIŞINA DA GİDİYOR

Muhtar Kuvvet, mahallede yılda ortalama 20 ton biber üretiminin gerçekleştirildiğini, kilosunun 40 liradan satıldığını söyledi. Kuvvet, ''Biberimizin ünü ülke sınırlarını aştı. Gurbetçilerimiz tarafından yurt dışına kilo kilo götürülüyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ile Avustralya'daki gurbetçilerimiz bunu evlerine ve oradaki komşularına hediye olarak alıyor'' dedi.

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