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Bu mahalle maden suyunu kuyudan çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi sakinleri, satın almak yerine tulumbayla kuyudan çıkardıkları kükürtlü doğal maden suyunu içiyor - Mahalle Muhtarı Muhammet Cankıymaz: - "Mahallemizdeki bu şifalı suyu duyan veya bilen herkes bidonlarla doldurup götürür. Çevre illerden de çok gelen oluyor. Bu su kükürtlü doğal maden suyu. 1900'lü yıllardan sonra şifalı ve bazı hastalıklara iyi geldiği anlaşılmış"

SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi sakinleri, yıllardır satın almak yerine kendi imkanlarıyla kuyudan çıkardıkları kükürtlü doğal maden suyunu tercih ediyor.

Mahalle içerisinde bulunan ve 1900'lü yıllardan bu yana kullanıldığı belirlenen doğal maden suyunun çıkarıldığı kuyu, başta mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayeti olanların uğrak yeri oluyor. Mahallenin sakinleri, tarihçi yazar İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi" isimli kitabında da yer verdiği bu suyun, sağlık turizmine kazandırılmasını bekliyor.

Mahalle Muhtarı Muhammet Cankıymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyudan tulumba yardımıyla çıkardıkları doğal maden suyunu özellikle yemeklerden sonra tükettiklerini söyledi. Kükürtlü olması nedeniyle suyun hazmı kolaylaştırdığını ve mideyi rahatlattığını ifade eden Cankıymaz, "Çevre ilçeler ve illerden özellikle mide rahatsızlığı olan vatandaşlar bu sudan götürüyor." dedi.

Cankıymaz, suyun sadece mide rahatsızlığı olanların değil, ayağında mantar oluşanların da tercih ettiğini anlattı.

- Suyu bidonlarla götüren de var

Doğal maden suyunun öncelikle belediye daha sonra da devlet yetkililerince incelenip sağlık turizmine kazandırılmasını istediklerini dile getiren Cankıymaz, şöyle devam etti:

"Mahallemizdeki bu şifalı suyu duyan veya bilen herkes bidonlarla doldurup götürür. Çevre illerden de çok gelen oluyor. Bu su kükürtlü doğal maden suyu. 1900'lü yıllardan sonra şifalı ve bazı hastalıklara iyi geldiği anlaşılmış. Konya'dan gelen bir vatandaş, mide rahatsızlığı olan babası için devamlı bu sudan götürüyor. Babası bu suyu kullandıktan bir süre sonra doktorlar, midesinin iyileştiğini ve hangi ilacı kullandığını sorduğunu öğrendik."

Mahalle sakinlerinden Selahattin Yıldırım ise suyun şifasından yıllardır yararlandıklarını aktardı. Suyun faydasını duyan tüm civar ilçe ve illerin yıllardır buradan su dolduklarını söyleyen Yıldırım, "Biz kendimiz çocukluğumuzdan beri içiyoruz. Faydasını da gördük. Bu suyu çeşitli rahatsızlıklardan şifa umarak doldurup gidenlere de faydalı olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

- İbrahim Hakkı Konyalı notlarında bu sudan bahsetmiş

"Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi" isimli kitabın yazarı olan tarihçi yazar İbrahim Hakkı Konyalı'nın eserinde de mahallede bulunan doğal maden suyuyla alakalı şu ifadeler yer alıyor:

"Köylüler, suyun hazımsızlığa ve mide rahatsızlığına pek faydalı olduğunu söylüyorlar. Yemeklerden sonra içilmesi hazmı kolaylaştırmıştır. Beyşehir'e ve köylere götürülen bu su, Sıhhat Bakanlığı tarafından muayene ettirilmiş, çok makbul olduğu hakkında raporlar varmış fakat işletilmesi hakkında herhangi bir teşebbüse geçilmemiştir. İşletilirse köy ve Beyşehir için iyi bir gelir kaynağı sağlanır."

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doğal maden suyu Görünmez Mahallesi hüyük ilçesi Konya kükürtlü su

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