Bu mahalle maden suyunu kuyudan çıkarıyor

SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi sakinleri, yıllardır satın almak yerine kendi imkanlarıyla kuyudan çıkardıkları kükürtlü doğal maden suyunu tercih ediyor.

Mahalle içerisinde bulunan ve 1900'lü yıllardan bu yana kullanıldığı belirlenen doğal maden suyunun çıkarıldığı kuyu, başta mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayeti olanların uğrak yeri oluyor. Mahallenin sakinleri, tarihçi yazar İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi" isimli kitabında da yer verdiği bu suyun, sağlık turizmine kazandırılmasını bekliyor.

Mahalle Muhtarı Muhammet Cankıymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyudan tulumba yardımıyla çıkardıkları doğal maden suyunu özellikle yemeklerden sonra tükettiklerini söyledi. Kükürtlü olması nedeniyle suyun hazmı kolaylaştırdığını ve mideyi rahatlattığını ifade eden Cankıymaz, "Çevre ilçeler ve illerden özellikle mide rahatsızlığı olan vatandaşlar bu sudan götürüyor." dedi.

Cankıymaz, suyun sadece mide rahatsızlığı olanların değil, ayağında mantar oluşanların da tercih ettiğini anlattı.