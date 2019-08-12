Kurban Bayramı için kılınan bayram namazının ardından "dam"da kurulan sofrada toplananlardan Dedemli Büyük Cami İmamı Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü bu mahallede, böylesine anlamlı ve coşkulu bir geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Geçmişte, civar köylerdeki vatandaşların bayram namazına katılmak için geldiği mahalleden, aç ayrılmamaları için başlatılan gelenekte, kadınlar tarafından evlerde hazırlanan kahvaltılık siniler, bayram namazından çıkanlar tarafından "Uzun Dam" denilen bir evin damına götürülüyor.

"Bayram damı" geleneğinin misafirperverliği ve birlikteliği ifade ettiğini belirten Yıldız, "Bayram damı geleneğiyle bizde bayram şenlik gibi başlar ve şenlik gibi biter. İlk olarak çoluk çocuk hepimiz camide bayram namazı kılarız ve ardından hep birlikte dama geliriz. Herkes evinden ne getirebiliyorsa birer sini yemek getirir. Burada kilimler serilir, sofralar kurulur, hep birlikte kahvaltı yapılır. Kur'an-ı Kerim okunur, dualar yapılır ve herkes bayramlaşır." diye konuştu.

Bütün mahalle halkı bayramlaştıktan sonra, kurban ibadetlerinin yerine getirdiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Köyümüzde bayram coşku içerisinde geçer. Dedemli'de bayram demek, şenlik demektir. Biz büyüklerimizden böyle gördük ve böyle yaşatmaya çalışıyoruz. 'Bayram damı' geleneği, dedelerimizden ve onların dedelerinden miras, yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Çoğu yerde böyle bir gelenek yok ama bizde Allah'a şükür var. Çok severek devam ettiriyor, çocuklarımıza örnek olmak istiyoruz. Köyümüz ayakta kaldığı sürece geleneğimiz de devam edecek inşallah."