Bu mahallede bir elin verdiğini diğer el görmüyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Atalar Mahallesi muhtarı ve azaları, hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan ramazan paketlerini, ihtiyaç sahiplerine büyük bir gizlilik içinde ulaştırıyor.

Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan pidesinden gıda paketlerine, nakit paradan kıyafete kadar her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın her yerde ön plana çıktığını hatırlatan Gülmüş, "Ramazan ayında yardımlaşma adına çok güzel adımlar atılıyor. Fakat bizim mahalle olarak başlattığımız girişimlerde, kimin kime yardım ettiğini, kimin kime ne kadar yardım yaptığını kimse bilmiyor. Birinden alıp ötekine ulaştırıyoruz. Fırından sıcak pideleri alıp, paketledikten sonra ihtiyaç sahibi ailenin kapısına asıyoruz. Sadece ramazan pidesini değil, aynı zamanda gıda kolilerini de yine kapılara bırakıp oradan ayrılıyoruz." diye konuştu.

Gülmüş, ramazan ayında bugüne kadar 400 gıda kolisi yardımı yaptıklarını ve her gün ramazan pidesi dağıttıklarını belirterek, şöyle devam etti: