Bu mahallede bir elin verdiğini diğer el görmüyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Atalar Mahallesi muhtarı ve azaları, hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan ramazan paketlerini, ihtiyaç sahiplerine büyük bir gizlilik içinde ulaştırıyor.
Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan pidesinden gıda paketlerine, nakit paradan kıyafete kadar her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Ramazanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın her yerde ön plana çıktığını hatırlatan Gülmüş, "Ramazan ayında yardımlaşma adına çok güzel adımlar atılıyor. Fakat bizim mahalle olarak başlattığımız girişimlerde, kimin kime yardım ettiğini, kimin kime ne kadar yardım yaptığını kimse bilmiyor. Birinden alıp ötekine ulaştırıyoruz. Fırından sıcak pideleri alıp, paketledikten sonra ihtiyaç sahibi ailenin kapısına asıyoruz. Sadece ramazan pidesini değil, aynı zamanda gıda kolilerini de yine kapılara bırakıp oradan ayrılıyoruz." diye konuştu.
Gülmüş, ramazan ayında bugüne kadar 400 gıda kolisi yardımı yaptıklarını ve her gün ramazan pidesi dağıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Muhtarlık ve mahalledeki maddi durumu iyi olan ve gönüllü olarak bizimle hareket edenlerin dahil olduğu WhatsApp grubumuz var. Bu grupta mahallelinin sorunları, ihtiyaçları veya yapılması gerekenler paylaşılıyor. Grubumuzda nerede ihtiyaç sahibi varsa bildiriliyor ve o ihtiyaç sahibi için hemen harekete geçiyoruz. Ne gerekiyorsa toplanıp kolilere koyuluyor, ihtiyaç sahibinin kapısının önüne bırakılıyor. Yaptığımız yardımlarda amacımız, kimseyi rencide etmemek ve kimin kime yardım ettiğini bilmesini önlemek. Sadece ihtiyaç sahiplerine değil, muhtarlıktan iftar saatine az bir süre kala sıcak pide isteyenler de alabiliyor. Muhtarlık, iftardan sahura kadar açık. Hangi saatte kimin ne ihtiyacı varsa bize haber verilmesi halinde o kişinin ihtiyacını hemen karşılayabiliyoruz."
- "Yardım kampanyasına dönüştü"
Muhtar Erhan Gülmüş, "Ramazan ayında her eve sıcak pide" sloganıyla yola çıktıklarını ve sonrasında atılan adımlarla durumun yardım kampanyasına dönüştüğünü söyledi.
Ramazanın ilk günlerinde sadece muhtarlıktan pide dağıtımını yapmaya başladıklarını vurgulayan Gülmüş, şunları kaydetti:
"Bizlerin kampanya yapalım diye bir düşüncesi yoktu fakat bir sloganla başlattığımız bu girişim bir anda tüm mahalleyi saran bir kampanyaya dönüştü. Ramazan ayının ilk 10 günü 500 sıcak pide, 400 gıda kolisi dağıttık. Yardım alanların listesi sadece bende ve iki azada var. Paketi kapıya bırakıp ayrılıyoruz, zaman zaman yardımın kapının önünden alınıp alınmadığını uzaktan takip ediyoruz. Kapıyı çaldıktan 10 dakika sonra kimse açmazsa kişiyi arayıp 'Kapının önünde koliniz var alın.' Ramazan ayı bitinceye kadar yardımlarımız bu şekilde devam edecek. Bazen bir vatandaşımız muhtarlığı arıyor, gıda kolisi yapmış ve koliyi bize getiriyor, 'Kim varsa ihtiyaç sahibi ulaştırın.' diyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz bir arkadaşımız telefon açarak, 'Falanca yerden 10 gıda kolisi aldık bunları ulaştıralım.' diyor. Bizler de yapılan iyiliklere ve edilen hayır dualarına bir nebze de olsa vesile oluyorsak ne mutlu."
Okuyucu Yorumları 0 yorum