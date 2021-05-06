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Bu mahallede hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı: Aramıza yabancı sokmadık

06.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat ilçesinin kırsal Pelitli Mahallesi'nde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını, misafir kabul etmediklerini söyledi.

Mardin Midyat’ın 70 haneli kırsal Pelitli Mahallesi'nde, pandemi boyunca koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahallede cami hoparlörlerinden tedbirlere uyulması yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Mahalle muhtarı ile ileri gelenler de ev ev dolaşarak uyarıda bulunuyor.

''ARAMIZA YABANCI SOKMADIK''

Pelitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Acar, koronavirüse yönelik alınan tüm tedbirlere uydukları için vakaya rastlanılmadığını söyledi. Mahalleliyi sürekli uyardıklarını ve misafir kabul etmediklerini aktaran Acar, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen talimatları yerine getirdik. İnsanları uyardık ve her zaman uyarıyoruz. Aramıza yabancı sokmadık, misafir kabul etmedik, çarşıya da çok gitmiyoruz. Mahallelileri ikaz ediyoruz. Bu uyarılarımıza herkes uydu. Onun için bu süreci güzel atlattık Allah'a şükür" dedi.

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''FAZLA GEZMİYORUZ, KURALLARA UYUYORUZ''

Mahallede oturan Mahsun Akan ise mahalleliler dışında kimseyle temasta bulunmadıklarını ifade ederek, "Bütün uyarılara ve talimatlara uyuyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Birbirimize tavsiyede bulunuyoruz. Şehre gittiğimizde yine maskeli ve mesafeli korunarak işlerimizi görüyoruz ve hemen dönüyoruz. İnsanların içinde gezmiyoruz. Köylüler kendi ihtiyacını görüp evine gidiyor. Çoğumuz akrabayız ama yine birbirimize mesafe koyarak konuşup sohbet ediyoruz. Çevre köylerin çoğu karantinaya alındı ama bizim köyümüzde bugüne kadar hastalık bulaşmadı Allah'a çok şükür" diye konuştu.

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(DHA)

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