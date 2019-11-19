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Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet edip kahveye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Bursa’da hizmet veren mahalle kıraathanesine sadece erkekler değil kadınlar da gidiyor.Osmangazi’ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan 30 yıllık kıraathane, pek alışık olunmayan müşteriler ağırlıyor.

Bursa’da hizmet veren mahalle kıraathanesine sadece erkekler değil kadınlar da gidiyor.
Osmangazi’ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan 30 yıllık kıraathane, pek alışık olunmayan müşteriler ağırlıyor. Babalarının 30 yıl işlettiği ve sadece erkek müşterilerin gittiği kıraathaneyi devralan abla ve kız kardeşi, işletmenin müşteri potansiyelini değiştirdi. 2 ay önce babalarından kalan kıraathaneyi işletmeye başlayan kız kardeşler, kadın müşterilere de hizmet veriyor. Mahalle kıraathanesinde erkek ve kadınlar birlikte vakit geçiriyor. Birlikte kahvede oyun oynayan kadın ve erkek müşteriler görenleri şaşırtıyor. Kadın müşteriler çocuklarını evde kocalarına emanet ederek kıraathaneye çıkıyor.
Babalarından kalan 30 yıllık kıraathanenin işletmesini devralan Muammer ve Sibel İzgi kardeşler, mahalledeki kadınları da ağırlıyor. Akşam evinde yemeğini yiyen kadın ve erkekler soluğu kahvede alıyor.
Mahallelerinde bulunan kıraathaneyi kadınlar işletmeye başladıktan kendilerinin de müşterisi olduğunu ifade eden Feyhan Vurmaz, "Mahallemizde 30 yıl boyunca açık olan kıraathaneye daha önce sadece erkekler gidiyordu. Buranın işletmecisi vefat edince kızları devraldı. Mahallede yaşayan kadınlar da kahveye çıkmaya başladı. Evden çıkarken eşime ben kahveye çıkıyorum, sen de geliyor musun diyorum. Evde çocuklarım, anne nereye gidiyorsun diye soruyor. Ben de kahveye gidiyorum deyince, çocuklar, baba, annem evden kaçıyor, sahip çık diyorlar" dedi.
Kıraathanenin bir diğer müdavimi İrfan Vurmaz ise, "Mahallemizde bulunan bu mekana sadece erkekler değil hanımlar da geliyor. Burada oyun oynayıp sohbet ediyorlar. Daha önceden burası bu şekilde hizmet vermiyordu. Abla kardeş devralınca kadınlar da gelmeye başladı" şeklinde konuştu.
Kıraathanenin işletmecisi Muammer İzgi de, "Babamızın 30 yıl işlettiği kıraathaneyi babamız ölünce biz devraldık. Babamızın zamanında buraya sadece erkek müşteriler geliyordu. Biz devralınca buraya kadın müşteriler de gelmeye başladı. Eşleriyle gelenler var, ayrı ayrı kadınlı-erkekli gelenler var. Buraya gelen müşteriler hizmetten çok memnun" dedi.

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