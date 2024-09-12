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Bu mahallede pencereler asla açılmıyor! Nedeni ise…

12.09.2024 11:51
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Eskişehir’de bir mahallede yaşayanlar son zamanlarda pencerelerini açıp, temiz hava alamamaktan şikayet ediyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede yapılan yol çalışmalarında çıkan yoğun toz nedeniyle pencereler her daim kapalı kalıyor.

Bu mahallede pencereler asla açılmıyor! Nedeni ise…

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi yol çalışması nedeniyle yoğun toza maruz kalıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede gerçekleştirilen yol çalışmasında, ara sokaklardan geçen araçların tekerlerinden çıkan tozlar çevrede rahatsızlığa neden oluyor.

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PENCERELER AÇILMIYOR

Pencerelerin açılıp temiz hava alınmadığı bölgede, yol çalışmalarını izleyen çocuklar arabaları toz içinde kalarak izliyor.
Bölge sakinleri ise, toz nedeniyle evlerindeki pencereleri açamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım işçisi Eskişehir toz yol
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