Bu mahallede pencereler asla açılmıyor! Nedeni ise…

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi yol çalışması nedeniyle yoğun toza maruz kalıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede gerçekleştirilen yol çalışmasında, ara sokaklardan geçen araçların tekerlerinden çıkan tozlar çevrede rahatsızlığa neden oluyor.

PENCERELER AÇILMIYOR

Pencerelerin açılıp temiz hava alınmadığı bölgede, yol çalışmalarını izleyen çocuklar arabaları toz içinde kalarak izliyor.

Bölge sakinleri ise, toz nedeniyle evlerindeki pencereleri açamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır