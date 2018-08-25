BU MAHALLEDE TATİL GÜNLERİ SU AKMIYOR

HABER Süleyman EKİN- Aslı DURAN- KAMERA İsmail ÖRSANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 9 gündür sular akmıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde her zaman suyun kesildiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede bulunan atık sulardan biriken kirli suyu depolayıp arıtarak ev işlerinde kullanıyor. Konyaaltı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Alimpınarı Yaylası, Kurban Bayramı'nda su sorunu yaşandı. 30 yıldır yerleşik hayata geçilen yaylada 5 yıl önce su aboneliği bağlandı. Her hafta sonu ve resmi tatillerde yaylada suyun kesildiğini anlatan vatandaşlar, kış aylarında yağmur sularını biriktiriyor ya da çevredeki pınarlardan aldıkları suları arındırıp ev işlerinde kullanmaya çalışıyor. Alimpınarı Yaylası'ndaki çeşmeye giderek yakınlarda fabrikası bulunan bir su şirketinin ihtiyaç giderilmesi için çektiği hortumdan şişelere su dolduran bölge halkı, kanalizasyon alt yapısının olmamasından dolayı temiz suyun kirlendiğini iddia etti. Evinin üst katında su tankeri hazırlayan Zeki Gök, aile bireyleri ve 45 günlük torunu için 3 santim kalınlığındaki yosunlu suyu kullandığını söyledi. Zeki Gök, ASAT'a abone olmamıza rağmen sularımız 9 günlük bayram tatilinde bile kesik. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz tankerlerden aile bireylerimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerleri arada bir temizlendiğim halde yosun oluşuyor dedi. Gök, bütçesi el vermediği için naylon poşetle su deposu kurarak suyu arındırmaya çalıştıklarını belirtti. Kış aylarında evlerinin önüne yaptıkları su deposuna yağmur sularını depoladıklarını ve yaz aylarında bu suyu kullandıklarını söyleyen Küçükkız Köse ise bazen haftalarca su ihtiyaçlarını bu sayede karşıladıklarını ifade etti. Eşi İsmet Köse de Burası en sulak bölge, buna rağmen susuzluk çekiyoruz diye konuştu. Susuzluk yüzünden sürekli sıkıntı çektiklerini dile getiren Veli Çetin, yetkililerden susuzluğa çözüm bulmasını istedi. Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Erkuş, Yıllardır, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde suyumuz kesiliyor. Bayram arifesinden bu yana suyumuz kesik. Bunu yetkililere söylememize rağmen 'arıza var, yetersiz' diyorlar dedi. Çeşmeye su doldurmaya gelen Yurdanur Sartıtaç ise depolarda biriken suları kullandıklarını hatırlatarak, Arife gününden beri sularımız kesik. Ne banyo yapabiliyoruz, ne de bulaşık yıkayabiliyoruz. Buradaki birikmiş kirli suyu kullanıyoruz diye sitem etti. Köy kahvecisi Hasan Köse, dereden tepeden getirdikleri suyla kahvedeki bardakları yıkadığını söyledi. Sürekli su kesintileri yaşadıklarını belirten Orhan Durmaz ise Kurban ve Ramazan Bayramı gibi günlerde de sularının kesildiğini belirterek, Bari bu özel günlerde suyumuz kesilmesin ki ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Çok mağduruz dedi. 120 nüfuslu Karatepe Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer de yaz günlerinde daha sık su kesintisi yaşandığını söyleyerek, yaylaya gelecek suyun tarım arazilerine yönlendirildiğini iddia etti.



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