Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini sahura, davuluyla sokak sokak gezen 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (53) uyandırıyor. 6 yıldır ramazanlarda davul çalan ve mahallelinin 'Sevgi abla' dedği Sevgi Cankurt, "Kadının yapamaycağı iş yoktur" dedi.

Manyas'ın Dereköy Mahallesi sakinlerini, 6 yıldır ramazan aylarında sahurda davulculuk yapan Sevgi Cankurt uyandırıyor. Mahallelinin 'Sevgi abla' dedği Sevgi Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezmeye başlıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahalledeki kırathanenin de işletmeciliğini yapıyor.

Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi. 6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, ''Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı. En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur'' dedi.