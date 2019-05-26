HABER

Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini sahura, davuluyla sokak sokak gezen 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (53) uyandırıyor.

Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini sahura, davuluyla sokak sokak gezen 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (53) uyandırıyor. 6 yıldır ramazanlarda davul çalan ve mahallelinin 'Sevgi abla' dedği Sevgi Cankurt, "Kadının yapamaycağı iş yoktur" dedi.
Manyas'ın Dereköy Mahallesi sakinlerini, 6 yıldır ramazan aylarında sahurda davulculuk yapan Sevgi Cankurt uyandırıyor. Mahallelinin 'Sevgi abla' dedği Sevgi Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezmeye başlıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahalledeki kırathanenin de işletmeciliğini yapıyor.
Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi. 6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, ''Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı. En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu 'Sevgi abla'

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Hayallerini kilolarından kurtularak gerçekleştirdiHayallerini kilolarından kurtularak gerçekleştirdi
Türk kültürünü halk oyunları ile öğreniyorlarTürk kültürünü halk oyunları ile öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.