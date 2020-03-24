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  4. Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak

Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Erzurum'daki bir manavda koronavirüse karşı alınan tedbirler dikkat çekti. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artarak devam eden tedbirler çerçevesinde dikkat çeken bir uygulama da manavdan geldi. Sebze ve meyve satışı yapan manav, müşterilerine eldivensiz alışverişi yasakladı.

Erzurum’da faaliyet gösteren bir manav, korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerine eldiven zorunluluğu getirerek alışverişlerini yapmalarını istedi. Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılanırken, sebze ve meyvelere vatandaşların elle dokunmasına izin verilmiyor.

Manav görevlisi Muharrem Karaca, “Tabii ki devletimizin bize yaptığı uyarıları dikkate alıyoruz. Halkımızın da bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için böyle bir tedbir aldık. İnşallah hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Müşterilerimiz anlayışlı, bize destek veriyorlar” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manav eldiven alışvereiş

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