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Bu mantarı yemek ölüme yol açabilir

28.03.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantar lezzetli olması nedeniyle yemeklerde sıklıkla kullanılsa da ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Zehirli mantarlardan dolayı ölen milyonlarca kişi bulunuyor. Farklı türleri olan mantarları seçerken dikkat etmek gerekiyor. Zehirli bir mantar türü olan Amanita Phalloides hızlı ve ciddi karaciğer yetmezliğine neden oluyor.

Bu mantarı yemek ölüme yol açabilir

Mantarın içeriğinde birçok vitamin bulunuyor. Bu vitaminler vücut direncini koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Farklı farklı çeşidi bulunan mantarın her çeşidini yememek gerekiyor. Doğada sıklıkla rastlanan mantarın bilinçsiz kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğadan toplanan yabani mantarların tüketilmemesi konusunda uyaran Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, ”Mantar zehirlenmesine neden olan yüzlerce toksin mevcuttur, ancak bu toksinlerden en tehlikelisi Amatosin’dir. Ülkemizde evcik kıran ya da ölüm meleği adıyla bilinen Amanita Phalloides türü mantarlarda bulunuyor. Bu mantarın tüketilmesi hızlı ve ciddi karaciğer yetmezliğine neden oluyor” diye konuştu.

HASTALARIN BÜYÜK KISMI HAYATINI KAYBEDİYOR

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Mantar zehirlenmelerine özellikle yabani mantarların en sık yetiştiği dönem olan nisan ve kasım ayları arasında rastlandığına değinen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, “Doğadan toplanan yabani mantar yenmesini takiben yüzlerce hasta acil servislere başvurmakta ve bu hastalara yoğun bakım desteği gerekmektedir. Gelişen ciddi karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli gerekliliği duyan hastaların sayısı da oldukça çoktur. Hastaların büyük kısmı ne yazık ki hayatını kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER İLK 6-8 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

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Hastalarda ciddi belirtilerin genellikle ilk 6-8 saatlik dönemden sonra ortaya çıktığını belirten Ertuğrul, “Bu belirtiler arasında bulantı, kusma, aşırı terleme, çarpıntı, yüzde kızarma, huzursuzluk, sersemlik yer almaktadır. İlerleyen dönemde hastalarda şuur bulanıklığı ve bilinç kaybı gibi santral sinir sistemi belirtileri görülür. Bu hastalar yoğun bakım şartlarında takip edilmekte ve durumu ciddiyetini koruyan ve geriye dönüşümsüz karaciğer yetmezliği gelişen hastaların bir kısmına karaciğer nakli yapılarak hayatları kurtarılmaktadır. Karaciğer yetmezliği gelişen hastaların büyük bir kısmı ise ne yazık ki organ nakli için uygun şartları taşımadığı ya da gerekli organ temin edilemediği için hayatlarını kaybetmektedir” dedi.
Doç. Dr. Ertuğrul konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Zehirli ve zehirsiz mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan doğadaki yabani mantarlar toplanıp yenilmemeli, bunun yerine ambalajlı satılan kültür mantarları tercih edilmelidir.”

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