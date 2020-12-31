Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın son gününde sokaklara akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İnegöllüler kendilerini sokağa attı. Güzel havayla birlikte hem insan yoğunluğu hem de trafikteki yoğunluk göze çarptı.

2020 yılının son gününde vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirdi. İnegöl’de yoğun bir insan kalabalığı göze çarptı. Vak’aların azaldığı şu günlerde bilinçsiz bir şekilde vatandaşların kendilerini sokaklara artması dikkati çekti. İlçede ayrıca yoğun bir trafik sebebiyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İnegöl polisi ana caddelerde tedbir alarak duran trafiğe müdahale etti. Öte yandan yılın son günü olması ve kısıtlamanın bugün başlaması sebebiyle bütün polisler mesaiye çağrıldı. İnegöl emniyeti bütün personeliyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

