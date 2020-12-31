HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın son gününde sokaklara akın etti

Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın son gününde sokaklara akın etti

31.12.2020 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İnegöllüler kendilerini sokağa attı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İnegöllüler kendilerini sokağa attı. Güzel havayla birlikte hem insan yoğunluğu hem de trafikteki yoğunluk göze çarptı.
2020 yılının son gününde vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirdi. İnegöl’de yoğun bir insan kalabalığı göze çarptı. Vak’aların azaldığı şu günlerde bilinçsiz bir şekilde vatandaşların kendilerini sokaklara artması dikkati çekti. İlçede ayrıca yoğun bir trafik sebebiyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İnegöl polisi ana caddelerde tedbir alarak duran trafiğe müdahale etti. Öte yandan yılın son günü olması ve kısıtlamanın bugün başlaması sebebiyle bütün polisler mesaiye çağrıldı. İnegöl emniyeti bütün personeliyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Aralık ayının son gününde denize girdilerAralık ayının son gününde denize girdiler
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yılbaşı uyarısı: 15-20 gün sonra bir bedel öderiz

Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken yılbaşı uyarısı: Bedelini öderiz

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

80 saatlik kısıtlama öncesi şoke eden görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.