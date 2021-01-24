Bu market arabaları mikropları öldürüyor

Koronavirüs salgını ile birlikte firmalar hijyenik ürünlerle ilgili araştırmalarını ve çalışmalarını arttırdı. Bursa’da ÜÇGE firması, ilk önce market arabalarının tutacaklarına uyguladığı, mikrobikleri yüzde 99,9 oranında yok eden alaşım geliştirdi.

Paslanmaz çelik, gümüş ve diğer madenlerden yapılan ürünlerin üzerinde mikropların daha uzun süre yaşayabildiği, bu üründe ise 2 saat içinde neredeyse tüm mikrobiklerin yok olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Firma, iCu markası adı altında ilk olarak market arabalarının tutacaklarında kullandığı bu özel ürünü, ilerleyen süreçte perakende sektörü için yoğun temas noktası olan sipariş toplama arabaları sapları, giyinme kabinleri kolları, kapı kolları, mobilya aksesuarları, merdiven korkulukları gibi insanların elleri ile temas ettiği birçok üründe kullanmayı planlıyor.

ÜÇGE Pazarlama Satış Yönetmeni Murat Kurtçu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süreciyle birlikte hijyen alanında da yeni alternatif arayışları ve yönelimler arttı. Biz de bu sorumluluk bilinci ile toplum sağlığına yönelik projelere odaklandık. Firmamız tarafından yenilikçi bir anlayış ile geliştirilmiş hijyenik ürün markası iCu’yu ortaya çıkardık. İnsanlar bu markayı gördükleri her alana güvenle dokunabilecekler” dedi.