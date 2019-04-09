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Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak mümkün

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir market işletmecisi, iki ay önce başlattığı kampanya ile 3 ekmek alana 1 tane de hediye olarak veriyor.

Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak mümkün

Eskişehir’de bir market işletmecisi, iki ay önce başlattığı kampanya ile 3 ekmek alana 1 tane de hediye olarak veriyor. Bu uygulama ile ekmeğin adet fiyatı 75 kuruşa iniyor.
Sosyal sorumluluk bilinciyle böyle bir kampanya yapmaya karar veren market yetkilileri, ekmek satışlarının da bu uygulama sonrası hızla arttığını da dile getirdi. Maddi gücü zayıf olan vatandaşlara kolaylık sağlamak için kendi kar paylarından feragat ettiklerini belirten yetkililer, bu kampanyanın diğer marketlere de yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

“Kazancımızdan kısarak böyle bir kampanya düzenlemeyi uygun gördük”
Çamlıca Mahallesi’nde bulunan marketin sorumlusu İsmet Şanlı, daha önceden de 40 liralık alışveriş yapan vatandaşlara 1 adet ekmek hediye ettiklerini belirtti. Dar gelirli insanların yaşadığı bir mahallede bulunduklarını vurgulayan Şanlı, “Yaklaşık 2 aydır bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Daha önce 40 liralık alışveriş yapana 1 ekmek hediye ediyorduk. Sonra bu kampanyanın daha iyi olacağını düşünerek ‘3 ekmek alana 1 ekmek hediye’ şeklinde bir uygulama başlattık. Biz, dar kesimlilerin oturduğu bir mahalledeyiz. Ekonomik sıkıntıların olduğu, enflasyonla mücadelenin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz de vatandaşa hizmet olsun diye, kazancımızdan kısarak böyle bir kampanya düzenlemeyi uygun gördük. Ekmek, zorunlu tüketim maddesi. Marketimizin diğer fiyatları da çok uygun mevcut piyasaya göre. Olumlu tepkiler aldık. 8 ekmek alıp 6 lira ödeyenler de oluyor. 4 ekmek aldığında 3 lira ödemiş oluyorsun. Bu bütün firmaların zaman zaman uyguladıkları bir kampanya. Biz de bunu ekmekte uyguluyoruz. Vatandaş memnun, biz de memnunuz” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar da 2 aydır yürütülen bu kampanya sebebiyle memnuniyetlerini dile getirerek, market yetkililerine teşekkür etti.

Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak mümkün

Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak mümkün

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