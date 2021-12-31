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Bu markette her şey maliyetine satılıyor! "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

31.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki düşüşle beraber birçok sektörde fiyatlara indirim gelmişti. Marketlerde ise değişkenlik gösteren fiyatlar, şikayet konusu oldu. Bazı marketler indirime giderken, bazıları ise henüz fiyatları indirmedi. Ankara'da ise bir market sahibi "Devletimiz ve milletimizin yanındayız" diyerek, iş yerindeki ürünleri maliyet fiyatına satmaya başladı.

Bu markette her şey maliyetine satılıyor! "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Yeni ekonomi modelinin ve TL'ye teşviklerin açıklanmasıyla birlikte dolar düşmüş, birçok sektör indirime gitmişti. Vatandaşın gözü ise marketlere çevrilmişti. Beklenen indirimlerin gelmemesi üzerine şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı devreye girip denetim gerçekleştirmişti. Vatandaşın şikayetleri henüz bitmemişken Ankara'da bir marketten dikkat çeken bir uygulama geldi.

Sincan'a bağlı Yenikent semtinde market işletmeciliği ile uğraşan Ahmet Arar, dolar yükselirken zam yapan ancak düşünce indirim yapmayan toptancılar ve zincir marketlere inat marketindeki tüm ürünleri geliş fiyatından satmaya başladı. Marketin girişine "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartı asarak çalışmasını duyuran Arar, alışveriş yapanların aldığı ürünleri kasada okutuyor, sonrasındaysa kar marjını düşürerek geliş fiyatından satıyor. Aynı zamanda bölge halkına yardım faaliyetleri de yapan Arar, yetimlere, çalışamayacaklara el uzatıyor, kiralarını ve faturalarını ödüyor, işsizlere iş buluyor.

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"DOLARI BAHANE EDİP MALI YÜKSEKTEN VEREN TOPTANCILAR FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKMİYOR"

Yaptığı çalışmayı anlatan Arar, doların düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen toptancılara inat olarak bu çalışmaya başladığını ifade ederek, "Dolar son 2-3 ayda iki katına çıktı. Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz” dedi.

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"BİZ PARANIN DEĞİL, MİLLETİN KÖLESİYİZ"

Durumu kötü olan insanları görüp duyarsız kalmak istemediklerini, bundan dolayı kendi mücadelelerini başlattıklarını söyleyen Arar, “Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor. Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası. Ülkedeki birçok piyasa büyük iş adamlarının, zincir marketlerin elinde. Bunlar istediği zaman fabrikalardan yüzlerce tırlık malzemeyi alıp stoklayıp istediği malzemenin fiyatını tavana da dibe de çekebiliyorlar” diye konuştu.

"BÜYÜK MARKETLERDEN DAHA İYİ BENCE"

Markete alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Yaşar İnan ise Ahmet Arar’ın faaliyetlerini değerlendirerek, “Güzel bir çalışma olmuş gerçekten de. Diğer marketlere nazaran çok da hoşuma gitti. Böyle bir çalışma yaptığı için önce market sahibi çok tebrik ediyorum. Fiyatlara baktık fiyatlar da çok uygun, çok güzel. Büyük marketlerden daha iyi bence. Ben bakkalı daha çok tercih ediyorum. Marketimizin böyle bir şey yapması daha çok hoşuma gitti” sözlerini kullandı.

Ahmet Arar, protestosunu marketindeki tüm ürünler tükenene ve toptancılar fiyat düşürene kadar sürdürmeye devam edecek.

(İHA)

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