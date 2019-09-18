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Bu markette para ve kredi kartı geçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği'nin organizasyonuyla Sosyal Etki Merkezi açıldı.

Bu markette para ve kredi kartı geçmiyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği'nin organizasyonuyla Sosyal Etki Merkezi açıldı. Alışveriş merkezinde gıda, kırtasiye ve temizlik ürünleri bulunuyor. Bölgede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişiler, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünleri ücretsiz alabiliyor.
Gebze Ticaret Odası ve Gıda Kurtarma Derneği'nin çalışmaları sonucu Dilovası'nın Orhangazi Mahallesi'nde, yaklaşık 3 ay önce Sosyal Etki Merkezi açıldı. Merkez içinde ise market oluşturuldu. Ardından bölgedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahipleri belirlendi. Bu kişilere, içinde aylık 250 ile 500 liraya denk gelen puanların yüklü olduğu kartlar dağıtıldı. Bu kartlarla markete gelenler, ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor.
'AYDA 3 BİN KİŞİYE ULAŞIYORUZ'
Marketten ayda yaklaşık 3 bin kişinin faydalandığını belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Bu binayı yaptık; yaparken de bulunduğumuz topluma ne verebiliriz, diye düşünürken, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istedik. Bu bölgede ihtiyaç vardı. Ayda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıyoruz burada. Tabi önemli olan, bunun sürdürülebilir olması. Biz burada komisyon dahilinde ihtiyaç sahiplerini belirleyip, kart veriyoruz. Bu kartla gidip istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Kuru gıdaların dışında temizlik ve kırtasiye ürünlerimiz de var. Ayrıca çocuklar için de ürünlerimiz var" diye konuştu.
İhtiyaç sahibi ailelerin, hizmetten memnun olduğunu kaydeden Çiler, "Şu an yaklaşık 3 ay oldu. Hem biz memnunuz hem de ihtiyaç sahibi aileler memnun. İnşallah bunu sürdürülebilir hale getireceğiz. Burada paranın geçmediği market var. İhtiyaç sahibi ailelerin aldığı kartlar geçerli burada. Onlar kendilerine göre belirlediği günde buraya gelerek, istedikleri gibi alışveriş yapabiliyorlar" dedi.
Evinin tüm ihtiyaçlarını marketten ücretsiz olarak karşılayabildiğini belirten Gülseren Şahin, "İhtiyaç sahibi biriyim, bana bir kart verdiler; buraya gelerek, bu kartla alışveriş yapıyorum. Burada ev için ihtiyaç olabilecek her şey var. Reçel aldım, un aldım, yağ aldım, makarna aldım; bunun gibi ürünleri burada bulabiliyorum. Çocuklarımız için de kırtasiye reyonu var. Bu uygulamayı çok beğendim, emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

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Bu markette para ve kredi kartı geçmiyorBu markette para ve kredi kartı geçmiyorBu markette para ve kredi kartı geçmiyorBu markette para ve kredi kartı geçmiyor

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