Bu mecliste öğrencilerin kararları uygulanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ortaokul ve lise öğrencilerinin karar almada ve yönetimde katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla "Gazişehir Öğrenci Meclisi" oluşturuldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen öğrenci meclisi toplantısında, amaçlarının tek tip insan yetiştirmek yerine farklılıkları ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Şehrin potansiyelini değerlendirerek sözü olanları dinlemek istediklerini belirten Gül, "Şu an 101 kişilik salonun 51'i öğrenci. Rektör, Belediye Başkanı, Kaymakam, Sanayi Odası ve Ticaret Odası başkanları, STK temsilcileri var. Eğitimle ilgili konuşulacak. Herkes fikrini beyan edecek." dedi.

Vali Gül, Gaziantep'te Cumhuriyet tarihinden 2000'li yıllara kadar 5 bin 800 derslik yapıldığını hatırlatarak şu anda 4 bin dersliğin inşaat halinde olduğunu ifade etti.

Çocukların akademik başarılarının yanında sosyal becerilerini de arttırmak istediklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Eğitim şehri olsun istiyoruz. Bunun altyapısı da var. Dört üniversitemiz var. Çok güçlü bir birlikteliğimiz var. Çocukları, yetişkinleri dinleyerek yol haritası belirlemek istiyoruz. Burada oturan çocuklarımız yarın bu mecliste kalıcı oturacak. Bizim amacımız adam yetiştirmek. İnsanlar kendilerini ifade edebilsinler istiyoruz. Öğrenci, öğretmen, veli, okul aile birliği başkanı olmak üzere toplam 70 bin gönüllümüz bu organizasyonda yer alacak. İnşallah bu projeden başarılı sonuçlar çıkacak."