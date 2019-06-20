İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'a kadar çok çalışmalısınız. Sebebi şu, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul, bizim medeniyetimizin baş şehridir. Bu medeniyetin baş şehrine yalancı bir belediye başkanı yakışmaz." dedi.

Bakan Soylu, Miniatürk'te düzenlenen "Kastamonulular Genç Hemşehri Buluşması"ndaki konuşmasına, "Siz güzel bir memleketin evlatlarısınız. Bir tarafta Kastamonu, bize şunu öğreten; 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun.' diyen güzel bir memleketin evlatlarısınız." sözleriyle başladı.

Gençlerin, memleket ne zaman zora girse, ne zaman sıkıntıya düşse, ne zaman fedakarlık istese, o fedakarlığı hiçbir zaman çekinmeden ortaya koyan, güzel bir memleketin evlatları olduğunun altını çizen Soylu, Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayan, bugün Türkiye'de Ezan-ı Muhammedi'nin 5 vakit okunmasını, ay yıldızlı bayrağın hür ve özgür bir şekilde nazlı nazlı dalgalanmasını sağlayan ancak bu konuda hiç böbürlenmeyen, bunun onurunu evinin köşesine çekilerek yaşayan, asaletli bir şehrin evlatları olduklarını ifade etti.