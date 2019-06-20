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"Bu medeniyetin baş şehrine yalancı bir belediye başkanı yakışmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "23 Haziran'a kadar çok çalışmalısınız. Sebebi şu, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul, bizim medeniyetimizin baş şehridir. Bu medeniyetin baş şehrine yalancı bir belediye başkanı yakışmaz" - "İstanbul'da Gezi ruhunu iktidara taşımak istiyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, İstanbul'un medeniyet tarihini saptırmak anlamına gelir. Bu kadar açık ve net. 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenlerin İstanbul'da iktidara gelmesi İstanbul'un maneviyatına zulmeder"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'a kadar çok çalışmalısınız. Sebebi şu, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul, bizim medeniyetimizin baş şehridir. Bu medeniyetin baş şehrine yalancı bir belediye başkanı yakışmaz." dedi.

Bakan Soylu, Miniatürk'te düzenlenen "Kastamonulular Genç Hemşehri Buluşması"ndaki konuşmasına, "Siz güzel bir memleketin evlatlarısınız. Bir tarafta Kastamonu, bize şunu öğreten; 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun.' diyen güzel bir memleketin evlatlarısınız." sözleriyle başladı.

Gençlerin, memleket ne zaman zora girse, ne zaman sıkıntıya düşse, ne zaman fedakarlık istese, o fedakarlığı hiçbir zaman çekinmeden ortaya koyan, güzel bir memleketin evlatları olduğunun altını çizen Soylu, Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayan, bugün Türkiye'de Ezan-ı Muhammedi'nin 5 vakit okunmasını, ay yıldızlı bayrağın hür ve özgür bir şekilde nazlı nazlı dalgalanmasını sağlayan ancak bu konuda hiç böbürlenmeyen, bunun onurunu evinin köşesine çekilerek yaşayan, asaletli bir şehrin evlatları olduklarını ifade etti.

- "İstanbul, bizim medeniyetimizin baş şehridir"

Süleyman Soylu, "23 Haziran'a kadar çok çalışmalısınız. Sebebi şu, İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir. İstanbul, bizim medeniyetimizin baş şehridir. Bu medeniyetin baş şehrine yalancı bir belediye başkanı yakışmaz." diye konuştu.

23 Haziran'ın önemine dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok marjinal bir grup, İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyor. Gezi olaylarını hatırlıyor musunuz? Gezi olaylarında 1 saat, 2 saat içerisinde Alman televizyonları Taksim Meydanına indiler mi? İngiliz televizyonları indiler mi? Amerika destekledi mi? FETÖ destekledi mi? PKK paçavrasını Taksim'deki Atatürk Anıtı'nın önüne asmak istedi mi? Türkiye'nin holdingleri oraya erzak göndererek, otellerine finans sağlayarak oraya sahip çıkmak istedi mi? Peki, şimdi aynı tabloyu görüyor muyuz? Seçimin iptal edildiği gün, Kandil'in bütün hayvanları 'İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz' diye beyanat verdiler mi? FETÖ sosyal medyadan ve Amerika'dan, Avrupa'dan sabahtan akşama kadar İmamoğlu'nun bayraktarlığını yapıyor mu? Amerika seçim iptal edildiği gün, bizi tehdit ederek, 'Biz bunu not ettik.' dedi mi? Bütün anlayışıyla beraber bu seçime yükleniyor mu?

Peki, bütün bunların yanı sıra, Alman televizyonu Deutsche Welle, İngiliz televizyonu BBC onların borazanlığını yapıyor mu? Yapmak istedikleri şudur, İstanbul'da Gezi ruhunu iktidara taşımak istiyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu, İstanbul'un medeniyet tarihini saptırmak anlamına gelir. Bu kadar açık ve net. 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenlerin İstanbul'da iktidara gelmesi İstanbul'un maneviyatına zulmeder."

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Anahtar Kelimeler:
"Kastamonulular Genç Hemşehri Buluşması" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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