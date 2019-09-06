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’’Bu mekanın sahibi benim’’ polemiğine Soner Arıca da katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Hadise’nin Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde söylediği ’’mekanın sahibi geldi’’ müzik dünyasını karıştıran sözü üzerine müzik piyasasında başlayan ’Sahnesi en iyi olan yorumcu kimdir?’ polemiğine Soner Arıca’da katıldı.Kısa bir süre önce ’Kaç Kere’ adlı teklisini yayınlayan pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Arıca, CRI TÜRK’te Tuğçe Marik’in hazırlayıp sunduğu ’Quiz’ programında açıklamalarda bulundu.

Hadise’nin Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde söylediği ’’mekanın sahibi geldi’’ müzik dünyasını karıştıran sözü üzerine müzik piyasasında başlayan ’Sahnesi en iyi olan yorumcu kimdir?’ polemiğine Soner Arıca’da katıldı.

Kısa bir süre önce ’Kaç Kere’ adlı teklisini yayınlayan pop müziğin sevilen isimlerinden Soner Arıca, CRI TÜRK’te Tuğçe Marik’in hazırlayıp sunduğu ’Quiz’ programında açıklamalarda bulundu. Kenan Doğulu’nun sahnesini çok beğendiğini dile getiren Arıca, sahnede kiminin şarkıcılığının, kiminin duruşunun, kiminin ise enerjisinin iyi olduğunu vurguladı. Arıca, ’’Kenan Doğulu’nun sahne enerjisini çok beğeniyorum. Çok isim var, ama şu an aklıma gelenlerden sahnelerin en iyi ismi kendimi saymazsam Kenan Doğulu” dedi.

’’Benden ancak kendisinin yapamadığı şeyleri iyi yaptığım için biri nefret edebilir’’
Katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunan Sanatçı Arıca, ’’Eğer birisi beni çok katı eleştiriyorsa ’’Nefret ediyorum’’ falan diyorsa orada bir sorun vardır. Çünkü ben kimsenin nefret edebileceği biri değilim. Bazen insan, olmak istediği fakat olmaya cesaret edemediği birisinden de nefret edebilir. Kısacası onun yapamadığı şeyleri iyi yapıyorumdur’’ dedi.

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