HABER

Bu melek bir başka! İşte Victoria Secret'ın yeni gözdesi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

İç çamaşırlarıyla dünya çapında üne kavuşan Victoria Secret isimli marka modelleri arasına bir yenisi ekledi.

Victoria Secret, melekleri arasına bu kez Taylor Hill'i kattı. Genç model

Victoria Secret yeni meleğini tanıttı

1 / 24

Victoria Secret instagram'dan yeni meleğini duyurdu.
2 / 24

İşte Victoria Secret'ın yeni meleği duru güzel Taylor Hill...
3 / 24

4 / 24

5 / 24

6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria Secret's Melek model Taylor Hill

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

Trump'tan çılgın proje: Sahra Çölü'ne duvar örün

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor

9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi

9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.