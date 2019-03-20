AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu memlekette en zor zamanlarda yegane gücümüz milletimizdir. Sandıklarda ortaya çıkan kararlılığınızla bizi hiç yalnız bırakmadınız. Cumhurbaşkanımızı hiç mahcup etmediniz. İçeride ve dışarıda verdiği mücadelede hep yanında durdunuz. Onun için oylar sizden, çalışmak bizden." dedi. Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde belediyeyi ziyaret eden Kurtulmuş, ardından AK Parti belde teşkilat binasının açılışını yaptı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, kentin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. Yusufça'da partilerinin belediye başkan adayı Bayram Gülmez'e destek isteyen Kurtulmuş, "Yaparsa AK Parti yapar" sözünün iktidarları süresince yaptıkları hizmetleri özetlediğini, Gülmez'in de bu hizmetleri Yusufça'da sürdüreceğini vurguladı. İktidarları süresince Burdur'a 9 milyar lira tutarında hizmetler yapıldığına işaret eden Kurtulmuş, Yusufça'ya da çevre yolu ve hal binası ile TOKİ konutları yaptıklarını anlattı. Kurtulmuş, Yusufça'daki seraların elektrik sorunu ile gölet konusunu takip ettiklerini, bunları çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

- "Türkiye'nin istikametini bir kez daha belirleyeceğiz" Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Belediye başkanlarını belirlediğimiz bu seçim, yerel seçim olmanın önüne geçmiştir. 24 Haziran seçimlerinde milletin bir iradesi ortaya çıktı. Kendi adamını, içinden çıkan birisini, Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak seçti. Şimdi inşallah 31 Mart'ta bu sistemi benimsediğimizi, 24 Haziran'da verdiğimiz oyları boşa vermediğimizi ortaya koyan bir sonuç oluşacak. AK Parti'yi Türkiye'de açık ara birinci çıkartarak, Türkiye'nin istikametini bir kez daha belirleyeceğiz. Onun için bir oyun bile kıymetinin çok fazla olduğu bir seçimdeyiz." Kurtulmuş, AK Parti'ye verilen oyların Türkiye'nin istikrarı, geleceği, büyümesi ve gelişmesi için katkıda bulunacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye uzunca bir süredir birtakım kıskaçların altına alınmaya çalışılıyor. Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar. Ne zaman Türkiye atılım yapsa birileri önlemeye gayret eder. Son 5-6 yıllık süre içerisinde MİT operasyonundan başlayarak Gezi Parkı eylemleriyle, 17-25 Aralık olaylarıyla, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile sizin sandıktan çıkan iradenizin üstü örtülmeye, geleceğiniz karartılmaya çalışıldı."