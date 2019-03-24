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"Bu memlekette eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak, memlekette haydutluk yapmak, korku salmak, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan, bıktık sizden" - "Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Şırnak'ta da çocuklarımızın, yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik, bunun için mücadelemize devam edeceğiz”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak, memlekette haydutluk yapmak, korku salmak, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan, bıktık sizden." dedi.

Şırnak Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığınca düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" açılış töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, programda yaptığı konuşmada, küçük yaşlarda oynanan ve çocukların birbirine kenetlenmesine, kucaklaşmasına vesile olan oyunların kültürün önemli bir parçasını teşkil ettiğini, değerlerin tekrar çocukların gönlünde vücut bulmasıyla memnuniyet duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun her bir köşesinde kardeşçe ve mutlu bir yaşam istediklerini dile getiren Ersoy, "Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde, gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlatılsın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun, onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın, okusunlar, eğitilsinler istiyoruz" ifadesini kullandı.

Terör ve korku üzerinden beslenip siyaset yapanlara tepki gösteren Ersoy, "Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak, memlekette haydutluk yapmak, korku salmak, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan, bıktık sizden. Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Şırnak’ta da çocuklarımızın, yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik, bunun için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da devlet olarak en büyük amaçlarının gençlerin sağlıklı bir ortamda yetişmelerini sağlamak, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kamu kaynaklarının çoğunun çocukların ve gençlerin geleceğine aktarıldığını ifade eden Aktaş, "Geleneksel oyunlarımızdan seksek ve mendil kapmaca oyunu üzerinden kurgulanmış çok geniş kapsamlı bir turnuvanın Şırnak'ta icra edilmiş olması bizi çok sevindirdi. Bu turnuvanın çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise 82 okuldan birer takımın katılımıyla bin 200 öğrenciyle oyunları başlattıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Ersoy ve Aktaş, sek sek oynadı, mendil kapmaca oyununun açılışını yaptı.

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