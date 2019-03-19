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"Bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Hiçbir kesimin düşmanı değiliz. AK Parti'ye oy verenler başta olmak üzere, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hiçbir kesimin düşmanı değiliz. Biz AK Parti'ye oy verenler başta olmak üzere, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil." dedi.

Ağbaba, partisinin merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, kadınların her yerde olduğunu ve bu seçimlerde en çok kadınların emeğinin olacağını söyledi.

Bu seçimlerin gerçek galibinin CHP ve Millet İttifakı'nın adayları olacağını belirten Ağbaba, her şeye rağmen seçimleri kazanacaklarını bildirdi.

Şimdiye kadar hiç sertlik kullanmadıklarını, bu seçimde diğer seçimlerde görmedikleri şeylerin olduğunu ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Önce ne dediler bu bir 'savaş' dediler. Ne savaşı? Savaşsa düşmanımız kim? Bizim düşmanımız kim? Hiçbir kesimin düşmanı değiliz. AK Parti'ye oy verenler başta olmak üzere, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil. Savaş geçti beka... Hangi beka? Şimdi burada bir başkası alınca Mersin yıkılacak mı? Eskişehir'de 3 dönemden beri Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Ne oldu Eskişehir'e? Eskişehir Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediyesi."

Ağbaba, Birleşmiş Milletler (BM) araştırmalarında Türkiye'nin en başarılı 10 belediyesinden 10'unun da CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit de Yenişehir'i daha da geliştireceklerini ve birçok projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

Konuşmanın ardından Ağbaba, Özyiğit ve beraberindekiler seçim bürosunun açılışını yaptı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Mersin

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