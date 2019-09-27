Bu merkez Turkiye’deki depremleri kaydederek kurumlara bildiriyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde bulunan Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, deprem verilerini anlık olarak kaydederek tüm kurumlara bildiriyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 1983 yılında kurulan Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, 20 milyon dolarlık altyapısıyla deprem araştırmaları yaparak, deprem anında kaydettiği verileri anlık olarak AFAD’a iletiyor. 27 kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren Enstitü’nün Türkiye genelinde 30’u Marmara Bölgesi’nde olmak üzere 55 sismolojik gözlem istasyonu bulunuyor.

“Pakistan’ın deprem altyapısını TÜBİTAK kurdu”

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünün çalışmaları hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman, “1984 yılında kuruldu. Bu süre içerisinde Türkiye’nin en önemli çatı yer bilimleri kurumlarından bir tanesi. Türkiye’nin ilk deprem kayıt cihazlarını yaptık, önemli projelere imza attık. Ciddi bir altyapı oluşturduk. Sonradan öyle bir tecrübe kazandık ki, bunu artık yurt dışında kullanmaya başladık. Şu anda Pakistan’ın deprem altyapısını biz yapıyoruz” dedi.