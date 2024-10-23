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  4. Bu merkezde hamileliğin yükünü babalar taşıyor... Tulum giyip eşlerinin yaşadığı zorlukları hissetmeleri için çeşitli komutları yapmaya çalışıyorlar

Bu merkezde hamileliğin yükünü babalar taşıyor... Tulum giyip eşlerinin yaşadığı zorlukları hissetmeleri için çeşitli komutları yapmaya çalışıyorlar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 12:53
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Adana'daki Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, Gebe Bilgilendirme Sınıfı'na katılan babalar, "hamile tulumu" giyerek hamilelik sürecini deneyimlemeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan merkezde, anne adaylarına 9 saatlik eğitim verilirken, baba adaylarına da hamilelikte eşlerinin yaşadığı zorlukları hissetmeleri için çeşitli komutlar veriliyor.

Bu merkezde hamileliğin yükünü babalar taşıyor... Tulum giyip eşlerinin yaşadığı zorlukları hissetmeleri için çeşitli komutları yapmaya çalışıyorlar

Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde açılan Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde birçok branştan uzmanlar görev yapıyor. Merkeze başvuranlar, kapsamlı değerlendirmeler ve tetkiklerin ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor.

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Merkezde bulunan 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda da hamile kadınlar 9 saatlik bir eğitim alıyor. Eğitimde anne adayları normal doğuma teşvik edilirken doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Ayrıca eğitimlerde baba adaylarına da hamile tulumu giydirilerek eğilip, kalkma, oturma, ayakkabı bağlama gibi komutlar verilerek eşlerini anlamaları sağlanıyor.

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"ÇİFT OLARAK KATILIM SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

Anne adaylarına eğitimlere çift olarak katılmalarını tavsiye ettiklerini anlatan Ebe Şeker, "Böylelikle daha sağlıklı bir süreç geçirmiş oluyorlar. Biz burada o başlangıcı sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Eğitime katılan babalara da gebelik sürecinde eşinin yaşadığı zorlukları bir nebze de olsun hissetmeleri için kum torbasından oluşan kıyafeti giydiriyoruz. Ayakkabılarını bağlamalarını istiyoruz. Babalara ayrıca doğum sürecinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezde eğitim aldıktan sonra normal doğum yapan Masal Özgümüş isimli anne ise böyle bir hizmetin ücretsiz ve herkese ulaşılabilir olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik baba gebe
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