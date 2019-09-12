Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan ücretsiz kanser taramalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ücretsiz kanser taramalarının önemine dikkat çeken Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Sağlıklı yaşam merkezleri, en önemli atılımlardan bir tanesidir” dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan İzmit Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kanser taraması yaptırıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren kanser erken teşhis, tarama ve eğitim biriminde (KETEM) uzman ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde kanser taraması yapılabiliyor. Merkeze gelen vatandaşlar alanında uzman ekiplerin görev aldığı KATEM’e başvurarak yaklaşık yarım saat sürede kanser araması yaptırabiliyor.

Bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği merkezde her gün onlarca vatandaş kanser taraması yaptırıyor. Sağlık Bakanlığı kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın barsak kanseri taramaları yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, erken teşhisin önemine değinerek, vatandaşların erken teşhiste hayati rol oynayan kanser taraması için bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Sağlıklı yaşam merkezleri, en önemli atılımlardan bir tanesidir”

Vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşların koruyucu sağlık alanında yararlanabileceklerini söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, merkezin önemine dikkat çekerek, “Sağlık Bakanlığımızın son 10-15 yılda uygulamış olduğu sağlık hizmetleri kapsamında yaptığı en önemli atılımlardan bir tanesidir. Bu sağlıklı hayat merkezlerimiz, İl Sağlık Müdürlüklerimize bağlı olarak çalışıyorlar. İçerisinde psikoloğundan diyetisyene, fizyoterapistinden çocuk gelişim uzmanına, sigara bırakma polikliniğinden kanser tarama merkezlerine kadar birçok birimi barındırıyor. İçerisinde röntgen cihazlarının, mamografi cihazlarının olduğu çok gelişmiş merkezlerimizde ağırlıklı olarak koruyucu sağlık ağırlıklı hizmet verilmektedir” dedi.

“Vatandaşların ilgisi çok güzel”

“Dünyada olduğu gibi, Sağlık Bakanlığımızın da kanserde erken teşhise çok önem verdiğini görüyoruz. Artık insanlarımızın hastalanmadan önlem almalarını düşünüyoruz. Çünkü bir kolon kanserini ameliyatı, radyoterapisi, kemoterapisi ile birlikte düşünecek olursak kişiye verdiği zarar ve devlete maliyetini ve aileye verilen psikolojik yıkım açısından çok önemli sorumlara yol açabiliyor. Halbuki bir gizli kan testi ile hemen 10 dakika içerisinde bunu yıllar öncesinden tanıyabiliyoruz. Bu test sayesinde çok basit bir müdahale ile sıfıra yakın bir maliyetle bunu önleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde meme, rahim ve diğer kanserlerde de aynı durum söz konusu. Vatandaşların ilgisi çok güzel. Ancak bu merkezlerimizin daha çok duyurulması gerekiyor. Bunun basın aracılığı ile sıkça anlatılması gerekiyor. Maalesef toplumumuzda bir yanımız ağrımadan, hastalanmadan doktora başvurmuyoruz” diye konuştu. “Vatandaşlarımız için her türlü imkanımız var”

Kronik hastalıkların arttığı dönemde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Ergüney, “Özellikle 30 yaşın üstündeki vatandaşlara en az 5 yılda bir bu sağlık hayat merkezlerine gelmelerini, ağrıları olduktan sonra hastaneye gitmekten ise sağlıkları olduğu zaman sadece bir yarım saatlerini ayırarak bu merkezlerimize gelmelerini ve buradan faydalanmalarını istiyoruz. Burada vermiş olduğumuz hiçbir işlemden ücret alınmıyor. Özel sağlık kuruluşlarında çok ciddi miktardaki paralarla verilen hizmetler bizim bu merkezimizde ücretsiz veriliyor ve uzmanlarımızda kendi alanlarında yetkinliğe sahip olan arkadaşlarımız. Vatandaşlarımız için her türlü imkanımız var, buraya gelmelerini istiyoruz. Önümüzdeki 20-30 sene içerisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıklar artacak. Bu endüstriyel yaşamın getirmiş olduğu, gidişatın bir sonucu. Ama bunun önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

“Bence burayı herkes tanımalı ve gelmeli”

Merkeze gelerek kanser taraması ve çeşitli sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandığını söyleyen Nazmiye Danday, tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanması gerektiğini belirterek, “Bence sağlığımız hayattaki en büyük varlığımız. Daha önemli ne olabilir? Her şeyden önce sağlık geliyor. Onun için tüm kontrollerimizi zamanında yaptırmamız gerekiyor. Halkımız bu konuda bilinçlenmeli. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben her zaman bu merkeze geliyorum. Burası çok güzel bir merkez. Kilo kontrolü ve kanser taraması için geliyorum. Muayeneler çok iyi, hemşirelerimiz bizi çok güzel bir şekilde güler yüzle karşılıyor. Bence burayı herkes tanımalı ve gelmeli. Ücret de almıyorlar, gayet güzel. Devletimizin sağladığı bir kuruluş. Ben çok memnunum, 6 aydır geliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor