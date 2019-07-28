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Bu merkeze gelen ’şifayap’ oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

‘Kaplıcalar diyarı’ Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen romatizma, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar şifa buluyor.Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde günde ortalama 250 fizik tedavi hastasına hizmet veriliyor.

‘Kaplıcalar diyarı’ Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen romatizma, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar şifa buluyor.
Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde günde ortalama 250 fizik tedavi hastasına hizmet veriliyor. Merkezin içinde termal havuzlar, robotik teknolojinin dışında tüm cihazların yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dalının öğretim üyesi hocaları görev yapıyor.
Merkez hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde birçok hasta grubunu tedavi ettiklerini, burada en iyi imkanlarla en iyi sağlık hizmetini verdiklerini söyledi. Başhekim Özgen, “Merkezimiz yaklaşık 8 aydır hizmet vermektedir. Bu hizmet içerisinde ortalama her gün 250 fizik tedavi hastası hizmet almaktadır. Bunların çoğunu A grubu dediğimiz ciddi derecede hastalar oluşturmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizim fizik tedavi ve rehabilitasyon dalımızın değerli öğretim üyesi doçentleri, profesörleri haftanın 4 günü bizzat oraya gidip poliklinik muayenesi yapmakta, hastaların tedavilerini planlamaktadırlar. Ortalama her gün 40 hastaya düzenli olarak bakılmaktadır. Hastalar beklemeksizin düzenli ve sürekli olarak hem tanı hem tedavi almaktadırlar" dedi.

“Merkezimiz üst düzeyde”
Ücretsiz tedavi hizmeti verdiklerini belirten Özgen, “Hastalarımızın değişik rahatsızlıkları mevcut. Bunların birçoğunu kas, eklem ve romatizma hastalıkları oluşturmaktadır. Ayrıca ortopedik sorunlar, yaşlılığa bağlı sorunlar rehabilitasyon hizmetinden faydalanmaktadırlar. Merkezimizdeki donanım; fizyoterapi cihazları, ekipmanlar ve çalışanları bakımından üst düzeydedir. Robotik teknolojinin dışındaki tüm cihazlarımız mevcuttur. Termal havuzlarımız vardır. Hastalar termal havuzlardan fayda görmektedirler. Havza ve çevresindeki herkes bu merkezimizdeki hizmeti ücretsiz olarak almaktadır. Ayrıca evinden alınıp merkezime getirilmektedir” şeklinde konuştu.

Havza kaplıcaları
Havza doğal kaynaklar ve özellikle kaplıca yönünden zengin bir potansiyele sahip. İlçede 53 derece sıcaklıkta kaplıca su kaynağı mevcut. Önceki yıllarda kaplıca suyu teminine yönelik olarak 1 adet sondaj kuyusu (SH5) mevcut olup, bu kuyudan 10 lt/sn, aynı hat üzerinde 2014 yılında açılan yeni kuyudan (SH 7) 15 lt/sn olmak üzerde mevcut ’Kaplıca Turizm Merkezi’nde bulunan tesislerden 5 adedine toplam 27 lt/sn su veriliyor. Kaplıca suları Sağlık Bakanlığının tespitlerine göre, arsenik, çelik, silis, sodyum, sülfat, kısmen kalsiyum bikarbonatlı termal su olup, radyoaktif özelliğe sahip. Romatizmal hastalıkların tamamlama tedavisi ile ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkların rehabilitasyonunda yararlı etkileri bulunuyor.

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