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"Bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: (3) - "Bizce bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak. Mesela böyle biraz daha tartışmaya sebep olacak bir şey atayım ortaya. Bu sandık başkanlarından, FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye ben merak ediyorum mesela. Buna ilişkin de emarelerimiz var, bilgilerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu; bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi" - "Büyükçekmece Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı ama gitmedi kendisi henüz. Dolayısıyla dosya olgunlaştırılmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada, bütün araştırmalar yapılınca, dosya olgunlaşınca daha iyi anlıyorsunuz. 2 kişi tutuklu ama işin içinde çok kişi var. Dosya neredeyse tamamlandı. Geldiğimiz noktada biraz daha net ki bu organizeli bir usulsüzlük gibi duruyor"

"Bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bizce bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak. Mesela böyle biraz daha tartışmaya sebep olacak bir şey atayım ortaya. Bu sandık başkanlarından, FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye ben merak ediyorum mesela. Buna ilişkin de emarelerimiz var, bilgilerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu, bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi." dedi.

Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki son duruma ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Belgelerle konuşmaya devam ettiklerini dile getiren Yavuz, "Dün iki ilçe vermiştim. Başka ilçeler de var demiştim. 298 sayılı yasanın 22. ve 23. maddelerine aykırı işlem yapıldığını söylemiştim. Bugün size daha çarpıcı rakam vermek istiyorum. Biz şu ana kadar 13 ilçeyi inceledik, daha hepsini inceleyemedik. Elimde 13 ilçeye ait veri var. 13 ilçeyi araştırmamızdan ortaya çıkan sonuç beni gerçekten şaşkına çevirmiştir. Bir hukukçu olarak. 298 sayılı yasanın 22. maddesi diyor ki 'Kesinlikle ilçe seçim kurulları kamu görevlilerinin listesini mülki idareden teslim alır. Mülki idare teslim eder. Kesinlikle sandık başkanlarını ve memur üyeyi kamu görevlilerinin arasından atar. O da kurayla iki kat oranını çeker sonra engel hali bulunanları çıkartır sonra da sandık başkanlığına yerleştirir. Sonra kalanları da yine o liste içinden kurul üyesi olarak belirler. Kim? İlçe seçim kurulu başkanı." diye konuştu.

CHP'nin derdinin gerçeği bulmak olmadığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Keşke Türkiye'nin ikinci partisi bu halde olsa. Keşke. Türkiye için çok iyi olurdu. Ama böyle değil. Tam bir hukuk cinayetidir. Neden? Kanun 'Müki idareden alacaksın.' diyor o almıyor. Kanun 'Aldığın listeden belirleyeceksin.' diyor, o listenin dışına çıkıyor. Kanun diyor ki 'Hiçbir zaman kamu görevlisi olmayanı atamayacaksın.' O atıyor. Kanun diyor ki 'O ilçenin dışına çıkmayacaksın.' çıkıyor. Kanun diyor ki 'O ilin dışına çıkmayacaksın.' O çıkıyor. Allah aşkına bu kadarının üst üste gelmesi mümkün müdür? Bakınız listeden görevlendirme 16 bin 491 iken 13 ilçede, listenin dışında 5 bin 21 kişi görevlendirilmiştir. Daha tamamı değil. Kamu görevlileri listesi veriliyor. Bu listenin içinden atanmasını istiyor. Ama ilçe seçim kurulları nasıl yapıyorsa niçin yapıyorsa neden yapıyorsa 16 bin 491'ini o listeden atıyor, acaba listeden atadıkları da nasıl atanıyor? O da ayrı mesele. 'O listenin kayıtsız şartsız dışına çıkılamaz.' demesine rağmen kanun 5 bin 21 kişiyle çıkıyor 13 ilçede. 39 ilçede 10 bini geçmez mi? Bence geçecek."

- "Bu adeta hukuk cinayeti"

Yavuz, yaşananları "hukuk cinayeti" olarak niteleyerek, "Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız." dedi.

- "Bütün olan biteni 3 günde anlatamam"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, anlattığı belgelerin sadece birkaç örnek olduğunu belirterek, "Bütün olup biteni belgesiyle bilgisiyle paylaşacak olsak, benim böyle bir imkanım olsa, gazeteciler karşımda olsa ben bunu 3 günde anlatamam. Durum o kadar vahim. Bugüne kadar İstanbul'da olanlar... Sadece Büyükçekmece değil, Büyükçekmece'yi bir örnek olarak öne çektik. Her ilçede benzer şeyler var." diye konuştu

Dışarıdan alınanların ne hikmetse genelde akraba olduğuna işaret eden Yavuz, bunun da nasıl sağlandığını anlamadığını söyledi.

Yavuz, "Bütün bu belge ve bilgiyi gördükçe diyoruz ki bu, şaibeli bir hale dönüşmüştür ve bu işin temelini çökerten adeta birtakım sıkıntılar var bu işin içinde o zaman gelin hukuki yollarla bu işi sağlayalım diyoruz ve onun için bu adımları atıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da olanların, daha önceki seçimlerde Yalova'da ve Ağrı'da olanlardan çok daha fazla olduğuna işaret eden Yavuz, bütün yolları sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerini anlattı.

Yavuz, Büyükmçekmece'de iddia edilen usulsüzlüğün önüne neden geçilmediği sorusu üzerine, "Bence her şey yapıldı. Bizim teşkilatlarımız itirazda bulundu. Bir kısmı, çok az bir kısmı düzeltildi, süre çok az. Demek ki kurumlar belli şeyleri yetiştiremedi. Suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma dosyası açıldı ve bu soruşturma dosyasının içinde kişilerin beyanı alındı. 5 kişinin ifadesi alındı, hatta Büyükçekmece Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı ama gitmedi kendisi henüz. Dolayısıyla dosya olgunlaştırılmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada, bütün araştırmalar yapılınca, dosya olgunlaşınca daha iyi anlıyorsunuz. 2 kişi tutuklu ama işin içinde çok kişi var. Dosya neredeyse tamamlandı. Geldiğimiz noktada biraz daha net ki bu organizeli bir usulsüzlük gibi duruyor. Yoksa bugün ortaya çıkmış bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Organize usulsüzlükle ilgili kendilerinde çok bilgi olduğunu aktaran Yavuz, kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin bu kavramı kullanmaya yeterli olduğunu ancak bunu da ötesinde bilgilere vakıf olduklarını vurguladı.

Yavuz, "Bizce bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak. Mesela böyle biraz daha tartışmaya sebep olacak bir şey atayım ortaya. Bu sandık başkanlarından, FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye ben merak ediyorum mesela. Buna ilişkin de emarelerimiz var, bilgilerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu; bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi." diye konuştu.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz Büyükçekmece seçim

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