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Bu meslekler bir bir yok oluyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 08:19 | Son Güncelleme

Hindistan'da yok olmaya yüz tutmuş mesleklere dikkat çekmek için proje başlatan fotoğrafçı Supranav Dash, aynı zamanda ülkenin bilinmeyen yüzünün ortaya çıkmasını sağladı.

Bu meslekler bir bir yok oluyor!

Atalarına ve adetlerine bağlılıkları ile dikkat çeken Hintli insanlar bakın hangi meslekleri yapıyormuş...

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Meslek

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