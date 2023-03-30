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Bu meyve doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

30.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini, vücudun dinç ve daha sağlıklı olmasına yarayan vitaminlerdendir. Özellikle artış görülen enfeksiyonlara karşı vücudun dirençli olmasını sağlamak adına C vitamini içeren gıdaları tüketmek önem taşıyor. En yüksek C vitamini içeren gıdanın portakal olduğu düşünülse de değeri pek bilinmeyen bir meyvenin portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içerdiği ve sayısız faydası olduğu öğrenildi.

Bu meyve doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doğru ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. C vitamini vücudu hasara ve hastalıklara karşı koruma göreviyle biliniyor. C vitamini denildiğinde ilk akla portakal, mandalina, kivi gibi meyveler geliyor. Ancak bu meyvelerin dışında kalan tadına ve görünüşüne pek alışık olmadığımız liçi meyvesi C vitamini en yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Liçi meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

LİÇİ MEYVESİ ÜLKEMİZDE YETİŞİR Mİ?

Yeni Proje - 2023-03-30T170405.224

Kral meyvesi olarak da bilinen liçi Türkiye'de yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Liçi meyvesinin fiyatı farklılık göstermektedir.

LİÇİ MEYVESİ FAYDALARI

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  • Liçi içeriğinde bolca lif bulunur. Lifli meyveler de bağırsak dostudur adeta. Bağırsak problemleriyle savaşan leziz egzotik meyve; sindirim sisteminiz için sağlıklı bir meyve tercihi olmalıdır.
  • Antioksidan özelliği sayesinde, kalp sağlığınız için oldukça etkili olacaktır. Kandaki damar tıkanıklığını giderir ve bu ihtimali de ortadan kaldırır.
  • Bakır ve demir açısından güçlü bir meyvedir. Bu özelliği ile kan dolaşımını artırır. Hücrelerin yenilenmesini ve beslenmesini sağlar.
  • Bolca C vitamini içerir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini düzenler ve sizin daha dirençli bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Hastalıklara yakalanma ihtimalinizi biraz daha düşürebilir.
  • Antioksidan ve C vitamini özelliği sayesinde cildinizi korur, nemlendirir ve yaşlanmasını önler.

Yeni Proje - 2023-03-30T170433.698

  • İçinde bakır bulundurmasından dolayı saçları besler. Bakır; saçlar için gerekli olan bir mineraldir. Saçlarınızın daha güçlü uzamasını sağlar ve düzenli tüketimde saçınızı besler. Liçi suyunu şampuanınıza ekleyerek faydasını görebilirsiniz.
  • Kemiklerin güçlenmesinde önemli rolü vardır. Magnezyum ve demir içerikli bir meyve olduğundan kas ve kemik gelişimini destekler.
  • Şekerli bir meyve olan liçi, düzenli ve kontrollü tüketimde içindeki lifler sayesinde bağırsak çalıştırır. Antioksidan özelliğini de eklersek bu duruma; kilo vermenize yardımcı olacak bir besin olmaktadır.
  • İçeriğindeki potasyum sayesinde böbrekleri çalıştırır ve böbrek rahatsızlığı ihtimalini ortadan kaldırır. Kandaki zararlı maddeleri atmada ise oldukça faydalı bir meyvedir.
  • Liçi meyvesinin göz sağlığına iyi geldiğini de belirtmek isteriz. Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan katarakt hastalığı ihtimalini liçi ortadan kaldırır.
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