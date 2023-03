Bu meyve doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doğru ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. C vitamini vücudu hasara ve hastalıklara karşı koruma göreviyle biliniyor. C vitamini denildiğinde ilk akla portakal, mandalina, kivi gibi meyveler geliyor. Ancak bu meyvelerin dışında kalan tadına ve görünüşüne pek alışık olmadığımız liçi meyvesi C vitamini en yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Liçi meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

LİÇİ MEYVESİ ÜLKEMİZDE YETİŞİR Mİ?

Kral meyvesi olarak da bilinen liçi Türkiye'de yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Liçi meyvesinin fiyatı farklılık göstermektedir.

LİÇİ MEYVESİ FAYDALARI

Liçi içeriğinde bolca lif bulunur. Lifli meyveler de bağırsak dostudur adeta. Bağırsak problemleriyle savaşan leziz egzotik meyve; sindirim sisteminiz için sağlıklı bir meyve tercihi olmalıdır.

Antioksidan özelliği sayesinde, kalp sağlığınız için oldukça etkili olacaktır. Kandaki damar tıkanıklığını giderir ve bu ihtimali de ortadan kaldırır.

Bakır ve demir açısından güçlü bir meyvedir. Bu özelliği ile kan dolaşımını artırır. Hücrelerin yenilenmesini ve beslenmesini sağlar.

Bolca C vitamini içerir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini düzenler ve sizin daha dirençli bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Hastalıklara yakalanma ihtimalinizi biraz daha düşürebilir.

Antioksidan ve C vitamini özelliği sayesinde cildinizi korur, nemlendirir ve yaşlanmasını önler.