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Bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

AYDIN'da yaşayan Övünç Yorbik (48), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya adlı tropikal meyveyi yetiştirmek için bir arkadaşıyla sera kurdu.

Bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da yaşayan Övünç Yorbik (48), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya adlı tropikal meyveyi yetiştirmek için bir arkadaşıyla sera kurdu. 15 ay sonra hasada başlayan iki arkadaş, büyüklüğüne göre tanesi 10 ile 25 liradan alıcı bulan ürün için talebe yetişemiyor.
Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 5 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği, 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti. Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı Levent Topludal (48) ile 2017 yılı nisan ayında 1000 metrekarelik sera kiraladı. 1 aylık çalışmayla hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi'den satın aldıkları pitaya fidanlarını dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyu 2 metreyi buldu. İki arkadaş, bu yıl temmuz ayında meyve almaya başladı. Yorbik, "Geçen yıl deneme ürünü aldık. Bu yıl ise şu ana kadar 500 ürün kestik. 500 adet daha yetişiyor. Bu yıl için toplam 1000 adet ürün elde etmiş olacağız. Yetişen ürünleri şu anda ilçe genelindeki eş dost ve manavlara veriyoruz" dedi.
Ürünlerin dalında satıldığını belirten Levent Topludal ise, "Dikilen bir fidan, 15 ay sonra meyve veriyor. Bir meyve ise 50 günde olgunlaşıyor. 25- 30 yıl ömrü olan bir bitki. Kesildiğinde ise anında yenebilir. Büyüklüğüne göre tanesini 10 ile 25 lira arasında satıyoruz. Dalında daha yetişmemiş meyveler bile satılmış durumda. Talebe yetişemiyoruz" dedi.

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Bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyorBu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyorBu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyorBu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

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