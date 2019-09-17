HABER

Bu meyvenin adını bilen yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yetişen ve tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçen meyvenin adı hala bilinmiyor.Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir meyve fidanı dikti.

Bu meyvenin adını bilen yok

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yetişen ve tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçen meyvenin adı hala bilinmiyor.
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir meyve fidanı dikti. Yıllar içinde büyüyen ağaçta, yaklaşık 1 kiloluk meyveler büyümeye başladı. Meyvenin elma, armut ve ayvaya benzeyen bir tadının olduğunu söyleyen Bor, ismini ise bilemediklerini ifade etti. Meyvenin inceleme için birçok yere götürüldüğünü söyleyen Necmettin Bor, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyvenin tadının ise çok güzel olduğunu dile getirdi.

“Çok kişi araştırmak için götürdü ama ne olduğunu bilemediler”
Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, meyvenin mayhoş bir tadının olduğunu ifade etti. Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, “Bu meyveyi ekeli 10 sene oldu yaklaşık. Ama adını bir türlü bilemedik. Beylikova’dan gittik ’herhangi bir meyve ağacı fidanı ver’ dedik. Adam bize bir meyve ağacı verdi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ayvaya, elmaya, armuda üçüne de benziyor. Tadı armut gibi ama mayhoş bir tadı var. Ekşimsi çok güzel bir meyve. Şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Çok kişilere verdik, çok kişiler götürdü araştırdı ama ne olduğunu bilemediler. Ne olduğu bilinmiyor. Tanesi 1 kiloya yakın oluyor. Daha da çok büyür. Daha kırmızı olacak. Rengi değişecek ve hepsi kırmızı olacak. Ama çok şahane bir meyve. Yerken mayhoş bir tadı var. Oluncaya kadar bekliyoruz. Kasım ayına kadar oluyor, kasım sonunda bitiyor” dedi.

Bu meyvenin adını bilen yok

Bu meyvenin adını bilen yok

Bu meyvenin adını bilen yok

Bu meyvenin adını bilen yok

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklamasıBurdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması
Prof. Dr. Caşın: ABD, Suudi Arabistan’ı koruyamadıProf. Dr. Caşın: ABD, Suudi Arabistan’ı koruyamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.