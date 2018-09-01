"Bu millet 2023 hedefinden bir gram imtina etmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizde bu irade olduğu sürece, bugüne kadar nasıl bu badirelerin altından iyi bir şekilde çıkmışsak, 2023 hedeflerini bu ülkeye kazandırma konusunda da aynı başarıyı elde etmekten bir gram imtina etmeyecek bu millet." dedi.

Dağ, Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin önemli bir başarı elde ettiğini,önlerinde yeni bir atılım ve sıçrama süreci bulunduğunu, 17 yılda birçok alanda kat kat büyüttükleri alanlara yenilerini ekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hamza Dağ, "Ekonomiyi söylüyoruz, '3 kat büyüttük' diye. Ama savunma sanayinde geldiğimiz yeri bizzat Kırıkkaleliler iyi bilirler. Ama dünyada yaşanan hadiseler, ülkemizde şu anda atmış olduğumuz adımlardan sonra yaşatılmaya çalışılan süreç, bize bu ikinci önemli sıçrama döneminde çok daha dikkatli, beraber ve birlikte olmayı gerekli kılıyor. Şimdi özellikle son yıllarda yaşanan hadiselerde elde ettiğimiz başarılar, çok önemli başarılardır. Gezi olaylarını tertipleyenler, olaylar neticesinde 2018 Türkiye'sinde halen Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olacağı bir Türkiye hayal ederek bunu tertiplememişlerdi. Onların derdi, tasası, düşüncesi çok farklıydı. Gayeleri farklıydı. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'a 'çok sert çıkıyorsun' diyenler, yıllar geçtikten sonra ne kadar haksız olduklarını hep birlikte yaşadık. Şu anda da yaşadığımız bu süreçte bunu yapanlar, karaborsacılık, stokçuluk yapanlar çok uzun süre değil, kısa bir süre sonra ne kadar haksızlık ve yanlış yaptıklarını ve zarar ettiklerini Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Bizde bu irade olduğu sürece, bugüne kadar nasıl bu badirelerin altından iyi bir şekilde çıkmışsak, 2023 hedeflerini bu ülkeye kazandırma konusunda da aynı başarıyı elde etmekten bir gram imtina etmeyecek bu millet." diye konuştu.