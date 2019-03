Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, maruz kaldığı her saldırıya rağmen haktan, hukuktan ayrılmadan vatanına ve bayrağına sahip çıkan Türk milletiyle gurur duyduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır. Amerika saldırsa da ayakta, Avrupa saldırsa da ayakta, her türlü kumpası kurmaya çalışsalar da ayakta, Kandil’e, teröre destek verseler de ayakta. Biz büyük bir milletiz." dedi.

"Bir taraftan Irak’ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, diğer taraftan Afrin’de bir terör merkezi oluşturacaklar, arasında bir hat çekecekler. Türkiye’yi güneyinden uzaklaştıracaklar, Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayıracaklar, gönül coğrafyamızdan, siyasi haritamızdan, ticaret yollarımızdan, siyasi yollarımızdan ayıracaklar. On yıllardır hiç yakamızdan düşmediler ama bunu beceremediler. Neden beceremediler? Çünkü Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bu dünyaya, insanlığa bir not bıraktı. ‘Ey dünya, eğer bu coğrafyada bizden habersiz, bizim içinde olmadığımız bir oyun kurmaya çalışırsanız buna müsaade etmeyiz.' dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu girişimiyle tarihe önemli bir not bıraktığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

- "Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır"

Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz dönemin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, ülkede 50 yıldır 4,4 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem bulunmadığını söyledi.

Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, hep böyle ayakkabısının ucuna baksın, ayağının ucuna baksın, hiç geleceğe, yarınlara bakmasın' diye hep arafta bırakmak istediler. On yıllardır bunu gerçekleştirdiler. Değerlerimizle, kutsallarımızla oynadılar. Ne oldu? 28 Şubat’ta başı açık-başı örtülü, ondan önce Türk-Kürt, sağcı-solcu, Alevi-Sünni, laik-dindar, bizi birbirimizden ayırabilmek için her şeyi ama her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Bu millet Allah'a şükür bugün dimdik ayaktadır.

Amerika saldırsa da ayakta, Avrupa saldırsa da ayakta, her türlü kumpası kurmaya çalışsalar da ayakta, Kandil’e, teröre destek verseler de ayakta. Biz büyük bir milletiz."

- "Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar"

Soylu, Türkiye'nin önündeki 4,5 yılı için büyük tezgahlar kurulmaya çalışıldığını dile getirdi.