HABER

"Bu millet ihanet girişimlerine pabuç bırakmayacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Bu millet nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır, 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Bu millet bundan sonra 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine kesinlikle pabuç bırakmayacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde halkın sokakta destansı bir direniş gösterdiğini belirterek, "Bu millet nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır, 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Bu millet bundan sonra 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine kesinlikle pabuç bırakmayacaktır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini ifade etti.

"Biz 15 Temmuz'u şaşalı, gösterişli programlarla anmaktan ziyade, 15 Temmuz'u tam manasıyla anlamakla mükellefiz." diyen Karamollaoğlu, darbe kalkışması sonrasında 30 bin kişinin tutuklandığına işaret ederek, darbe fikrini ortaya atan gerçek faillerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un bize verdiği en önemli mesaj, birlik ve beraberlik duygusu içinde olmamızın önemidir. O gece aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiştir. Bu birlik ve beraberlik ruhu ülkemizi büyük bir tehlikeden korumuştur. Bu millet nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır, 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Bu millet bundan sonra 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine kesinlikle pabuç bırakmayacaktır. Bunun neticesinde feraset ve cesaretini ortaya koyan milletimizin girişimi darbeyi önlemiştir."

Karamollaoğlu, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 3 asker ve Tunceli'de terör örgütünün döşediği mayınlara basarak hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli olduİBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.