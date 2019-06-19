İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " 'Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor." dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "7 Bölge 7 Renk Festivali"nde vatandaşlara İstanbul seçimlerinin yenilenme sebeplerini anlatan Yıldırım,"Biz hiçbir zaman bu seçimin yenilenmesini istemedik. 'Oyları yeniden sayalım, İstanbulluları zahmete sokmayalım, hak yerini bulsun, kim kazandıysa o yoluna devam etsin.' Buna hiçbir zaman razı olmadılar." dedi.

Cumhur İttifakı adayı olarak seçime girdiğine vurgu yapan Yıldırım, "Bu ittifakta Ay yıldızlı bayrak diyenler var, vatan toprağı var diyenler var. Millet, devlet var diyenler var. Bu ittifak Türkiye'nin istikbalinin ve istiklalinin teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın CHP adayına destek istemesine değinen Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' Ama ilave ediyor, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi gizlemeyin. Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin. İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor. Bunun cevabını da pazar günü sandıkta verecek."